為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    肩負首都治安 林炎田：選舉維安、查賄制暴列重點

    2026/01/17 05:30 記者邱俊福／台北報導
    新任台北市警察局長林炎田。（記者邱俊福翻攝）

    新任台北市警察局長林炎田。（記者邱俊福翻攝）

    新任台北市警察局長林炎田，將肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任。他昨天談及對於未來工作的期許，強調將在過去打好的既有基礎下，做好治安、交通維護工作，而台北市大型活動選舉維安、查賄、制暴，以及掃蕩黑幫、肅槍、打詐及賭博等，皆是重點工作，首要是打造一個安全的城市。

    林炎田對於上月底發生在捷運台北車站的隨機殺人案，表示台北市的捷運等大型公共活動場所、百貨公司等維安工作，也將是必須強化的一環。

    警界人士形容，林炎田是精明幹練型的警政將領，在高雄市警察局長任內，他主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有顯著成效，也備受高雄市長陳其邁倚重。

    儒將邱紹洲：強化解析AI犯罪

    接任全國刑事龍頭之位的新任刑事警察局長邱紹洲，個性溫文儒雅，為刑事界的儒將，常以「勇於承擔、坦然面對」態度，應處重大治安與風紀事件。

    邱強調，今年適逢選舉年，查賄、制暴及維持整體治安穩定，至關重要，以確保選舉能夠平順進行，讓國人安心選賢與能。對於黑幫、槍械、毒品、詐欺等治安重點工作，將持續推動不間斷的執法政策。

    另面對新型態犯罪，則必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率，尤其每逢年底選舉，也常面臨AI假訊息問題，雖過去已有相關經驗，隨著檢測技術提升，未來應能更迅速處理。。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播