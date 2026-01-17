肩負首都治安 林炎田：選舉維安、查賄制暴列重點

新任台北市警察局長林炎田。（記者邱俊福翻攝）

新任台北市警察局長林炎田，將肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任。他昨天談及對於未來工作的期許，強調將在過去打好的既有基礎下，做好治安、交通維護工作，而台北市大型活動選舉維安、查賄、制暴，以及掃蕩黑幫、肅槍、打詐及賭博等，皆是重點工作，首要是打造一個安全的城市。

林炎田對於上月底發生在捷運台北車站的隨機殺人案，表示台北市的捷運等大型公共活動場所、百貨公司等維安工作，也將是必須強化的一環。

警界人士形容，林炎田是精明幹練型的警政將領，在高雄市警察局長任內，他主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有顯著成效，也備受高雄市長陳其邁倚重。

儒將邱紹洲：強化解析AI犯罪

接任全國刑事龍頭之位的新任刑事警察局長邱紹洲，個性溫文儒雅，為刑事界的儒將，常以「勇於承擔、坦然面對」態度，應處重大治安與風紀事件。

邱強調，今年適逢選舉年，查賄、制暴及維持整體治安穩定，至關重要，以確保選舉能夠平順進行，讓國人安心選賢與能。對於黑幫、槍械、毒品、詐欺等治安重點工作，將持續推動不間斷的執法政策。

另面對新型態犯罪，則必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率，尤其每逢年底選舉，也常面臨AI假訊息問題，雖過去已有相關經驗，隨著檢測技術提升，未來應能更迅速處理。。

