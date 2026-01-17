高階警異動 刑事龍頭邱紹洲

（記者邱俊福翻攝）

北高警局長分由林炎田、趙瑞華接任 牽動9縣市警局長調動

警政署因應本月十六日有十二名三線二星以上高階警官屆齡退休，牽動一波重要警職人事異動，除署主任秘書郭士傑陞任副署長外，六都方面，台北市警察局長由林炎田調任，高雄市警察局長由趙瑞華陞任，而掌管全國刑案、擔負治安重任的刑事警察局長一職，由邱紹洲接掌，另有九名縣市警察局長獲調整，全部人事有一三九人異動，預定本月廿日到任辦理交接。

請繼續往下閱讀...

署主秘郭士傑 陞任副署長

九縣市新任警局長名單為，彰化縣警察局長陳世煌、新竹市警察局長陳源輝、宜蘭縣警察局長陳金城、苗栗縣警察局長李忠萍、嘉義縣警察局長古瑞麟、花蓮縣警察局長范織坤、台東縣警察局長林宏昇、澎湖縣政府警察局長林樹國、連江縣警察局長孫成儒。

林炎田為警察大學五十一期畢業，行政與刑事警政歷練豐富，歷任過嘉義市、台中市、桃園市警局刑警大隊長，以及刑事局偵查第四大隊隊長、台北市警局萬華分局長與苗栗縣、基隆市警局局長等職；由於他早年曾任台北市警局重要的南昌、敦化派出所所長，歷練過轄區複雜繁重的中山、萬華、信義等分局刑事組長及萬華分局長等職，對台北市治安與交通狀況相當熟稔，警界認為可無縫接軌，是非常適任的人選。

即將上任高雄市警局局長的趙瑞華，警大五十期，歷任過高雄港務警察總隊總隊長、台東縣警局局長、高雄市警局督察長、保五總隊總隊長等重要警職；他出身於高雄地區，早期也在高雄市警局擔任過岡山、鳳山、苓雅等分局長，對高雄治安生態不陌生，返回擔任警局長應可得心應手。

刑事警察局長邱紹洲為警大五十七期，歷任刑事局第九大隊大隊長、桃園市警局刑警大隊大隊長、桃園市警局桃園分局分局長、新竹市警局局長等職，長期深耕刑事偵查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法