最怕的事發生了⋯花蓮警打獵走火 友中彈亡

花蓮卓姓員警和朋友上山打獵，不小心發生獵槍走火意 外，造成朋友中彈死亡。 （警方提供）

花蓮縣鳳林警分局五十一歲卓姓警員前天休假，晚間與朋友共三人一起到光復鄉馬錫山環山道路打獵，昨天凌晨卓員的獵槍意外走火，彈丸貫穿六十一歲朱姓獵人胸部死亡，全案依過失致死罪嫌法辦；卓員持有的自製獵槍未登記，屬生活自用，將對他予以行政罰。

五十一歲卓員在鳳林派出所服務，是萬榮鄉見晴村的原住民，依法可申請自製獵槍，但卓員攜帶的獵槍未登記，遭誤擊的六十一歲朱男住在秀林鄉。

警方調查，卓、朱與五十七歲吳姓友人，前天晚間開著小貨車前往光復鄉馬錫山上的產業道路打獵，獵人在貨車車斗上以頭燈照明尋找獵物，昨天凌晨零時廿分許貨車停下，卓、朱下車上廁所，卓員把已上膛的土製獵槍靠放在道路水泥邊坡旁，但槍枝意外倒下引發走火，彈丸擊中朱男右胸且當場貫穿倒地。卓員緊急打一一九求助，救護車趕到現場時朱男已失去呼吸心跳，送醫後仍不治。

意外發生後，卓員妻子在臉書上貼文「最害怕的事情還是發生了｣。案發地點附近民眾說，卓員常到光復鄉帶著狗打獵，還曾發生狗狗遺失事件，對於這次發生人命意外事件感到遺憾。

警方表示，案發後即封鎖現場進行調查及鑑識採證，查扣獵槍等相關證物，報請花蓮地檢署指揮偵辦。警方說，全案已經成立專案小組調查，確保案件公正透明，釐清真實。

