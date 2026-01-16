抄太陽聯盟青少年車手團 逮23人

刑事警察局抄太陽聯盟青少年車手團，逮捕23人。（資料照）

太陽聯盟小組長陳詠霖涉嫌籌組青少年車手集團，專替隱身柬埔寨的假投資詐騙集團，在北、中、南等各地派出成員、身穿西裝，冒充投資「外派專員」向被害人面交取款，短短一個多月經手金額高達近四千萬元；刑事警察局偵四大隊第二隊蒐證後，從去年三月至十二月，發動多次查緝行動，陸續逮捕陳男與旗下車手、收水、監控手等廿三人，依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。

警方是在前年間，發現有假投資集團設立二手車商的人頭公司戶，遂行大額洗錢後，循線破獲卅歲陳男組成的不法車手集團，他們與詐團勾結，假冒二手車商，以業務為名臨櫃提領詐欺贓款。警方逮捕陳男等人，陳與旗下許姓、葉姓、許姓幹部四人，遭收押偵辦。

警方分析查扣資料，又查知陳男與另三名被羈押的幹部，除成立車手組織，被逮前已轉型操控另一個青少年車手集團，專門冒充投資專員，向被害人面交取款，且該集團成員年輕化，平均年齡約廿歲左右，還有一名十七歲楊姓女車手頭，率領四、五人面交取款。

該集團接獲機房指示，便身穿西裝、持假證件以「外派專員」身分，與被害人相約收取現金，每次任務二人一組分別擔任車手、監控角色，取得贓款後，依指示放置於特定路邊停車格內的車輛輪胎旁、公墓樹旁、橋下公園等無監視器的空曠場所，再由收水手前往取款，以死轉手方式製造斷點。警方發動多次查緝行動，陸續逮捕廿三人到案，其中有三名少年，詢後移送檢方偵辦。

