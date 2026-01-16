為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逆轉！打死女堂主 6幹部全判7年以上

    2026/01/16 05:30 記者許國楨／台中報導
    「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在南投山區的道場。（資料照）

    「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在南投山區的道場。（資料照）

    大里道場逾越理療界線 輪番上陣施暴

    台中市大里區一處宗教道場二〇二三年間發生游姓女信徒死亡事件，該道場被認定與「中華白陽四貴靈寶聖道會」體系有關，檢方起訴林姓雙胞胎姊妹等六名核心幹部，獲台中地院一審判決無罪，上訴後高等法院台中分院審理認定，六人行為已逾越理療界線，屬「輪番施暴」，逆轉改依傷害致死罪，將六人各判處七年一月至七年四月不等徒刑。

    「中華白陽四貴靈寶聖道會」二〇一九年曾爆發「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會，創辦人林欣月自封「聖師」，台中地院一審耗時五年，依傷害致死罪將林欣月判刑五年七月，未料二〇二三年間又爆出游姓女信徒被打死案。

    據追查，游女在團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮及採買道場所需的膳食。林姓雙胞胎姊妹等六名幹部，不滿游女規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝游的臉、四肢、臀部不斷拍打，終致游女因橫紋肌溶解死亡。

    檢方起訴指出，六女包括擔任「總道長」、「隊長」的余姓女子（五十八歲），以及稱作「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理）的詹姓女子（廿三歲）、兩名許姓女子（廿七歲、三十歲）與林姓雙胞胎姊妹（廿八歲），六人涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪。

    一審法院認為，游女平時曾自行或請他人協助拍痧理療，無法排除她主動請求協助可能，加上六人與死者相識多年、互動正常，認定主觀犯意不足，判決無罪。

    台中高分院檢視法醫解剖結果、證人證述與手機搜尋紀錄後指出，游女死亡明顯傾向「他為」。六被告均承認徒手或持拍痧板拍打，並在發現游女已無生命跡象後，僅自行施以急救，未通報救護單位，行為違反常理，二審合議庭更直指，若是單純理療，由一人協助即可，卻出現「六人輪番上陣」異常狀況，顯示已具傷害犯意，依此撤銷一審無罪判決，改依傷害致死罪判刑，還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播