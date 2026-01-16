逆轉！打死女堂主 6幹部全判7年以上

「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在南投山區的道場。（資料照）

大里道場逾越理療界線 輪番上陣施暴

台中市大里區一處宗教道場二〇二三年間發生游姓女信徒死亡事件，該道場被認定與「中華白陽四貴靈寶聖道會」體系有關，檢方起訴林姓雙胞胎姊妹等六名核心幹部，獲台中地院一審判決無罪，上訴後高等法院台中分院審理認定，六人行為已逾越理療界線，屬「輪番施暴」，逆轉改依傷害致死罪，將六人各判處七年一月至七年四月不等徒刑。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」二〇一九年曾爆發「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會，創辦人林欣月自封「聖師」，台中地院一審耗時五年，依傷害致死罪將林欣月判刑五年七月，未料二〇二三年間又爆出游姓女信徒被打死案。

據追查，游女在團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮及採買道場所需的膳食。林姓雙胞胎姊妹等六名幹部，不滿游女規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝游的臉、四肢、臀部不斷拍打，終致游女因橫紋肌溶解死亡。

檢方起訴指出，六女包括擔任「總道長」、「隊長」的余姓女子（五十八歲），以及稱作「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理）的詹姓女子（廿三歲）、兩名許姓女子（廿七歲、三十歲）與林姓雙胞胎姊妹（廿八歲），六人涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪。

一審法院認為，游女平時曾自行或請他人協助拍痧理療，無法排除她主動請求協助可能，加上六人與死者相識多年、互動正常，認定主觀犯意不足，判決無罪。

台中高分院檢視法醫解剖結果、證人證述與手機搜尋紀錄後指出，游女死亡明顯傾向「他為」。六被告均承認徒手或持拍痧板拍打，並在發現游女已無生命跡象後，僅自行施以急救，未通報救護單位，行為違反常理，二審合議庭更直指，若是單純理療，由一人協助即可，卻出現「六人輪番上陣」異常狀況，顯示已具傷害犯意，依此撤銷一審無罪判決，改依傷害致死罪判刑，還可上訴。

