「付費才能見面」銀樓小開網戀 遭假投資詐5千萬

警方施以「大外割」壓制鄭姓車手，攔下準備交付的四五〇萬，查扣偽造投資公司工作證等證物。 （警方提供）

引誘賣黃金、挪用店資

一名四十五歲未婚銀樓小開，在Telegram上結識女網友，實則掉入「假交友結合假投資」詐欺集團陷阱，對方以「付費就能見面」引誘，再以有穩賺不賠的投資話術，讓他一個月內面交給假理專高達十八次，包括變賣家中黃金、動用店內預備金等，累計金額近五千萬元，直到家人察覺有異報案，警方指導被害人約出取款車手，埋伏在現場逮捕鄭姓車手；台中地檢署近日偵結起訴，警方也擴大查獲包括「收水頭（轉交款項角色）在內的七名共犯。

台中市刑警大隊偵三隊指出，詐團先在社群平台張貼交友訊息，鎖定有經濟能力的被害人，以噓寒問暖博取信任後話鋒一轉，聲稱只要付費就能見面，進而引導被害人投入所謂「穩賺不賠」的黃金、股票投資方案，強調資金可隨時取回，讓被害人卸下心防。

該名小開受騙後，以每次三百萬至五百萬元不等金額，持續交錢給假理專，期間被害人資金吃緊，將家中黃金也拿去變賣，甚至從自家店內調動預備款，卻一直未察覺異狀，直到家屬發現帳目不對勁，追問之下驚覺遭詐。

警方獲報後成立專案小組，詐騙集團仍持續與被害人聯繫，企圖再度取款。警與受害人合作，佯裝安排面交，於現場部署警力埋伏，待四十六歲鄭姓車手現身準備取款時，上前逮捕，體格壯碩的鄭男一度激烈反抗，警方施以「大外割」警技壓制，成功將人制伏，攔下準備交付的四百五十萬元現金，另在鄭男隨身包內查扣偽造的投資公司工作證、收據及合約書等。

警方詢後將鄭男依詐欺及洗錢罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押鄭男獲准，近日偵結起訴。專案小組持續向上追查後，迄目前已查獲七名共犯。

