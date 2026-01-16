為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    首例3D重建刑案 還原張文犯案路徑

    2026/01/16 05:30 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    鷹眼小組透過監視器畫面，破解張文的平板密碼。（記者吳昇儒翻攝）

    鷹眼小組透過監視器畫面，破解張文的平板密碼。（記者吳昇儒翻攝）

    台北地檢署與台北市警察局昨日下午召開張文隨機殺人案偵結記者會，會中警局鑑識中心利用3D雷射掃描儀重建案發現場，並按照案件發生時續，繪製張文行凶的路徑及被害人的狀況，畫面生動。台北地檢署表示，此次也是國內刑事案件利用該掃描儀的首例，有助偵辦人員分析案件。

    檢方調查發現，張文犯案路徑複雜，在台北車站犯案後，又跑到中山站南西商圈行凶，為了讓偵辦人員能夠迅速了解案發狀況及過程，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺去年十二月二十四日，帶隊重返案發地點，利用3D雷射掃描儀掃描重建現場。

    台北市警察局鑑識中心經過七天的分析勾勒出整個現場雛形，再利用兩天的時間，將凶嫌繪入影像內，並針對細節進行修飾，成功完成現場重建，並成功模擬出張文犯案發過程與逃跑路線，還原貼近事實的畫面。

    台北地檢署指出，非常感謝台北市警察局鑑識中心，利用3D雷射掃描儀重建案發現場畫面，此次也是國內刑事案件利用該掃描儀的首例。模擬出來的3D畫面非常詳細，就連張文施放煙霧彈、砍殺民眾的時間點均相符，有效利用新型科技儀器，還原案發過程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播