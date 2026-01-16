首例3D重建刑案 還原張文犯案路徑

鷹眼小組透過監視器畫面，破解張文的平板密碼。（記者吳昇儒翻攝）

台北地檢署與台北市警察局昨日下午召開張文隨機殺人案偵結記者會，會中警局鑑識中心利用3D雷射掃描儀重建案發現場，並按照案件發生時續，繪製張文行凶的路徑及被害人的狀況，畫面生動。台北地檢署表示，此次也是國內刑事案件利用該掃描儀的首例，有助偵辦人員分析案件。

檢方調查發現，張文犯案路徑複雜，在台北車站犯案後，又跑到中山站南西商圈行凶，為了讓偵辦人員能夠迅速了解案發狀況及過程，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺去年十二月二十四日，帶隊重返案發地點，利用3D雷射掃描儀掃描重建現場。

請繼續往下閱讀...

台北市警察局鑑識中心經過七天的分析勾勒出整個現場雛形，再利用兩天的時間，將凶嫌繪入影像內，並針對細節進行修飾，成功完成現場重建，並成功模擬出張文犯案發過程與逃跑路線，還原貼近事實的畫面。

台北地檢署指出，非常感謝台北市警察局鑑識中心，利用3D雷射掃描儀重建案發現場畫面，此次也是國內刑事案件利用該掃描儀的首例。模擬出來的3D畫面非常詳細，就連張文施放煙霧彈、砍殺民眾的時間點均相符，有效利用新型科技儀器，還原案發過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法