狂搜犯罪資訊近8千筆 鑽研格鬥／張文擬擲71汽油煙霧彈 釀大傷亡

警方用3D雷射掃描儀重建張文犯案現場，為國內刑事案件首例，可以精準的比對出張文施放煙霧彈的時間與地點，周邊也能清楚標示。 （記者吳昇儒翻攝）

廿七歲男子張文，去年十二月在捷運台北車站及南京西路商圈隨機攻擊，釀成四死十二傷悲劇。專案小組調查，張文原本計畫先在租處附近等七處縱火，再到北車M8等各出入口丟擲十八瓶凝固式汽油彈與十九顆煙霧彈，後赴南西商圈丟廿九瓶汽油彈與五顆煙霧彈，總共高達七十一顆，目的是要釀成大規模傷亡。

原規劃7處縱火 2地點大規模殺人

調查指出，張文自二〇二三年十二月起動念犯案，隔年開始規劃，陸續購買長、短刀、煙霧彈、護目鏡、戰術背心等犯罪工具，並自學凝固汽油彈等製造方式及製作攻擊計畫書，還下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，在地圖上標示預計投放煙霧彈、汽油彈的位置，甚至實際探勘路線、觀察人流、規劃攻擊時序，更瀏覽「格鬥劍技」等影片，研究如何有效地剝奪他人生命。

張文犯案前，多數時間都在研究攻擊計畫， 或觀看一些電視動畫，與家人、朋友無互動。搜尋紀錄發現，張文曾瀏覽「聖誕節、人流」等資訊，推測他一度打算在聖誕節時犯案，後因天氣緣故，改變了犯案時間。

專案小組還發現，張文對北捷及中捷殺人案凶手鄭捷、洪淨存有「致敬或模仿」意圖，計畫犯罪開始就不斷關注「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型新聞，共有一八一〇筆搜尋紀錄，光鄭捷殺人事件就有五一二筆，且每月重複觀看相關事件探討，亦長期關注日本、美國、瑞典及澳洲等國的無差別攻擊事件。他也密集瀏覽女性遭受痛苦、虐待或傷害情境的特定網站，高達六千多筆，以及曾下載「XX屠夫」分屍案照片。

犯案當天，他出發時雖以追求查大量傷亡為目的，但臨時調整只在四個點縱火，之後到北車欲依計畫展開大規模攻擊時，遭余家昶阻止致計畫被打亂，其後的攻擊也比原本設定的規模小。

此外，專案小組爬疏張文的帳戶金流、手機通聯、通訊軟體、社群帳號並還原其筆電、破解密碼登入雲端硬碟等資料後，未發現有組織、共犯挹注資金或互相聯繫、傳遞攻擊計畫書等情，認定全案是張文孤狼式犯罪。

警方在張文投宿的旅館房內找到大量汽油彈。（資料照）

