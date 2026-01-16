北捷隨機殺人案 張文「追求社會震撼」 疏離社會家庭 「表達式犯罪」策劃1年

警方用3D雷射掃描儀重建張文犯案現場，為國內刑事案件首例，可精準的比對出張文施放煙霧彈的時間與地點。 （記者吳昇儒翻攝）

妨害兵役通緝犯張文，去年十二月十九日晚間在捷運台北車站、南京西路商圈丟汽油彈、煙霧彈及持刀隨機攻擊殺人後墜樓死亡，釀成四死十二傷悲劇。台北地檢署昨天公布調查報告，認為張文犯下槍砲、恐嚇公眾、殺人等八罪，為獨自籌備策劃犯案，目的是為了追求社會震撼、想釀成大規模傷亡的計畫性、表達式犯罪，非政治、宗教等訴求的恐怖攻擊行為，且查無不明資金，未受犯罪組織、境外勢力等教唆，墜樓原因是輕生死亡，依法不起訴處分；生前所涉妨害兵役案也獲不起訴。

非恐怖攻擊 無境外勢力教唆

專案小案調查，張文個性內向壓抑，職場發展不順遂，因酒駕從空軍志願役士兵遭汰除後，進入電子公司工作沒多久改當保全，與同事、住戶不和又於二〇二三年八月離職，此後靠母接濟及過去收入為生，同年十二月十七日把六十二萬餘元存款全部領出，研判此時動念犯案；隔年一月開始縝密規劃，包括自學製造汽油彈和使用刀械、購煙霧彈等。

犯下殺人等8罪 身亡不起訴

張文自二〇二三年六月起幾與家人斷聯，也沒朋友，處於極度疏離、社會孤立狀態。犯案當天先在北市林森北路、長安東路等四處縱火，下午五時在北車丟擲數顆煙霧彈及兩瓶固式汽油彈後，因民眾余家昶奮勇阻止，大規模丟彈計畫未得逞，匆忙殺人、丟出一瓶汽油彈及點燃剩餘油彈後換裝逃脫，再按計畫於南西商圈丟煙霧彈及隨機殺人，隨後墜樓死亡。

