女童返校遭鎖喉拖行 警逮女嫌送醫

桃園市1名國小女學生，走出校門遭女子鎖喉、拖行，桃園警分局員警立即趕抵將涉案的22歲張姓女子壓制。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區大興西路十二日下午四點四十分，發生疑似隨機攻擊事件，一名國小女學生回到家之後，要重回學校參加社團活動，沿著附近巷弄走，突遭陌生女子鎖喉、拖行，所幸路過民眾與附近大樓保全員見義勇為出手救援並報案，桃園警分局埔子派出所員警迅速趕抵，將涉案的廿二歲張姓女子壓制並強制送醫。

警方初步調查，張女與伴侶吵架後情緒不穩，跑到學校附近，看到女學生就動手，受害女學生家長對張女提出傷害、恐嚇、妨害自由等告訴，警方已依法受理並加強巡查校園周邊安全。

「這不是意外，是隨機、無預警的街頭暴力。」議員余信憲十三日曝光監視器畫面並表示，女學生當時被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子還試圖將她甩到地上，幸好有熱心路人出面制止，女學生才得以脫身，隨後驚魂未定地跑回學校；議員黃瓊慧也說，若無人出手相救女學生，後果不堪設想，她獲悉後就要求派出所加強巡檢，學校也安撫受害學生情緒，並發聲明提醒其他家長及孩子注意安全，避免恐慌。

學校聲明指出，事件發生於十二日放學後，獲報後立即進行校安及社政通報，教育局及警政單位都提供協助，十三日利用朝會加強學童安全自保宣導，並請導師持續關心被攻擊女學生的身心狀況，同時通知派出所及里辦公室加強校園周圍安全巡邏。

