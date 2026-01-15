為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女童返校遭鎖喉拖行 警逮女嫌送醫

    2026/01/15 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市1名國小女學生，走出校門遭女子鎖喉、拖行，桃園警分局員警立即趕抵將涉案的22歲張姓女子壓制。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市1名國小女學生，走出校門遭女子鎖喉、拖行，桃園警分局員警立即趕抵將涉案的22歲張姓女子壓制。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市桃園區大興西路十二日下午四點四十分，發生疑似隨機攻擊事件，一名國小女學生回到家之後，要重回學校參加社團活動，沿著附近巷弄走，突遭陌生女子鎖喉、拖行，所幸路過民眾與附近大樓保全員見義勇為出手救援並報案，桃園警分局埔子派出所員警迅速趕抵，將涉案的廿二歲張姓女子壓制並強制送醫。

    警方初步調查，張女與伴侶吵架後情緒不穩，跑到學校附近，看到女學生就動手，受害女學生家長對張女提出傷害、恐嚇、妨害自由等告訴，警方已依法受理並加強巡查校園周邊安全。

    「這不是意外，是隨機、無預警的街頭暴力。」議員余信憲十三日曝光監視器畫面並表示，女學生當時被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子還試圖將她甩到地上，幸好有熱心路人出面制止，女學生才得以脫身，隨後驚魂未定地跑回學校；議員黃瓊慧也說，若無人出手相救女學生，後果不堪設想，她獲悉後就要求派出所加強巡檢，學校也安撫受害學生情緒，並發聲明提醒其他家長及孩子注意安全，避免恐慌。

    學校聲明指出，事件發生於十二日放學後，獲報後立即進行校安及社政通報，教育局及警政單位都提供協助，十三日利用朝會加強學童安全自保宣導，並請導師持續關心被攻擊女學生的身心狀況，同時通知派出所及里辦公室加強校園周圍安全巡邏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播