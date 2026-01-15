運6百公斤毒闖台海 4中國漁民起訴

去年九月十三日，四名中國籍漁民涉嫌運送大批海洛因、大麻、一粒眠及安非他命，總計約六百公斤毒品進入台灣海域被查獲。（民眾提供）

無漁具 查獲海洛因498塊、大麻399包等

四名中國籍漁民涉嫌搭柬埔寨籍漁船出海運送大批海洛因、大麻、一粒眠及安非他命，毒品總計約六百公斤，所幸進入台灣海域時被海巡署查覺可疑，攔查漁船發現沒有漁具，因此讓毒品走私曝光。

台南地檢署引用調查局與海巡鑑驗報告，認定扣案貨物含毒品成分，從重依毒品危害防制條例運輸第一、二、三級毒品罪，起訴四人，全案移請台南地院審理。

起訴書指出，孫男、吳男、李男、侯男都是中國漁民，去年八月下旬受一名自稱「代理」的男子僱用，各以人民幣十萬元代價出海接運不詳貨物。檢方認為四人依一般社會經驗可預見貨物可能夾帶毒品等非法物品，仍允諾接運並分擔行為。

其中中國籍船長孫男，駕柬埔寨籍漁船自柬埔寨西哈努克市出航，隔天在泰國灣指定海域與不詳船舶併靠，待對方將袋裝毒品拋至甲板後，三名船員合力搬入船艙藏放。

去年九月十三日下午，當漁船進入台灣東沙海域補給等候轉運時，海巡人員發現漁船形跡可疑且試圖逃避登船檢查，而且這艘漁船不但沒有明顯漁貨，連漁具都沒有，因此當晚就登船檢查，先在甲板發現部分袋裝毒品，隨即押解至安平商港公務碼頭清艙搜查，並查扣衛星電話二支等物品。

海巡後續清點查扣海洛因四百九十八塊約一百七十五公斤、大麻三百九十九包淨重約三百九十四公斤，另有一粒眠十五包及安毒十七包。

