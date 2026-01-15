偵審如期到庭就交保／3殺人犯均判10餘年 全棄保潛逃

「打手訓練基地」命案，鬥毆3殺人犯均判10餘年，「偵審按時報到」均交保，全都潛逃。（資料照）

檢︰未來將電子腳環監控

台中男子管芥寬成立「打手訓練基地」，二〇二一年時連姓男子因被打，找了十二個人進攻基地，卻反被管男同夥打死，管男一審重判十七年，但二審改判四年六月，同案蔣啟勛、段傳叡、林家賢分別判十三年八月和十二年十月不等，但三人都棄保潛逃，院檢已發布通緝。

三人都是重罪，卻僅以五萬至廿萬交保，外界質疑是否太輕？台中地檢署表示，此案蔣啟勛、林家賢檢察官當時視偵查狀況給予交保，且偵審時都有按時報到，未來將會視狀況，給予犯嫌加上電子腳環科技監控、限制出境出海、交付護照、定期報到等方式加強監控。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，管芥寬（五十一歲）於二〇一七年成立培訓打手的基地，二〇二〇年因懷疑手下連姓男子私吞訓練基地的錢，指揮小弟把連男關狗籠打斷手掌與腳指，連男找了十二名打手助陣，連陣營二〇二一年二月一日進攻打手基地，控制管男等十五人，持刀猛砍管男手腳，不料，管陣營有八名打手返回基地而情勢逆轉。

雙方在基地內互毆，連陣營不敵撤退，連男卻來不及跑被活活打死，管男一審依殺人罪判處十七年徒刑，二審卻認為是小弟主動反擊而打死人，並非管指揮，殺人罪部分改判無罪，依違反組織犯罪防制條例改判四年六月徒刑，開槍射連男的共犯蔣啟勛則依殺人罪判十三年八月，其餘多名共犯判刑十二年不等刑期。

蔣啟勛經檢方命廿萬元交保後，去年三月要執行時卻未到案，法院裁定沒收廿萬保證金後通緝。同樣涉案的共犯段傳叡也在當時獲得法院裁定廿萬具保，經最高法院駁回上訴，最終被判處十二年十月，卻也棄保潛逃，法院認定段已逃匿，沒入保證金，並發布通緝。

另一名共犯林家賢一審被判十四年、二審減輕為十二年十月，案件經最高法院上訴駁回後確定，林偵查時已被台中地檢署諭知五萬元交保，沒想到去年八月七日原要到案執行卻未報到，經拘提也沒抓到人，認定已逃匿，本月七日由台中地院裁定沒入保證金，並發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法