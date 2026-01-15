限縮死刑後 尚未出現判死定讞案

高雄男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，一、二審均判死。 （資料照）

三審若發回 更審仍可判死

自二〇二四年九月廿日憲法法庭做成「一一三年憲判字八號」判決以來，迄今尚無死刑定讞案件，上一次是二〇二〇年三月卅一日「三峽雙屍命案」凶手沈文賓獲判死確定。在大法官限縮死刑要件後，必須每一審均「一致決」才能判死，不過本案若被最高法院撤銷發回更審，而非三審自為判決的話，高等法院高雄分院更審庭還是可以判處死刑。

「憲判八」認為必須符合最嚴密的正當法律程序要求，包括合議庭須「一致決」才能判死、直接故意殺人才構成最嚴重犯行、精神障礙或心智缺陷不得判死刑、偵審全程強制辯護等。

三審五法官均同意 才能判死

吳龍滿一、二審都判處死刑，將來上訴至最高法院後，承審的合議庭五名法官也須「一致決」才能判處死刑，難度會比一審國民法庭的三名職業法官一致決、二審合議庭三名法官一致決更高。

資深法官指出，最高法院不能無故或任意撤銷原判決，必須充分敘明理由，包括原審哪些特定部分的事實認定有矛盾、證據調查不詳盡、事實認定與證據不相符、判決理由不完備、適用法條有疑慮、量刑理由不週延或調查不完整等，由更審庭依發回意旨進行細緻審理。

經更審庭重新審理，合議庭若仍一致決認為被告罪無可逭、應判處死刑，仍可判死，不會因為之前二審判得死刑被撤銷，就不能再判死刑，但最終仍須通過最高法院的把關。

