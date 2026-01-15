「脫下法袍也是人」 法官：依法判死不迴避

高雄男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，一、二審均判死。 （資料照）

憲法法庭的精神是慎刑 而非廢死

高雄男子吳龍滿殺人案，二審高等法院高雄分院昨天維持死刑判決，合議庭長文詳列判死理由，並對「死刑存廢」爭議提出見解，直言，「脫下法袍後也是人」，面對死刑確實有掙扎，但法官的職責是「依法審判」，憲法法庭的精神是「慎刑」而非「廢死」。

合議庭認認為，吳龍滿「直接故意」殺人，行為極端殘酷，符合國際人權公約與憲法判決中「情節最重大罪行」，不僅手段殘忍奪二命，其辯護律師曾於庭審時主張，「當時他未殺二名在場幼童，應有悲憫之心」，但法官認為，無從得知真正原因是否「心存悲憫」，且吳當二名男童面前殺死其父母，嚴重造成心理創傷。

另，吳龍滿犯案後，始終以拒絕或消極的應訊態度面對，且否認犯罪，甚至曾對鑑定人員口出威脅，依其犯罪動機應有再犯相類犯行之可能，並查無是否得透過相關手段促使其更生教化可能。法官更憂心，以吳男的性格，若未來假釋出獄再次與鄰居發生摩擦，極可能再度犯下類似慘案。

吳男的辯護律師主張，吳龍滿現年六十五歲，平均餘命僅剩約十一年，餘生不至再犯類似嚴重犯罪高度危險。但法官駁斥，強調刑法規定滿八十歲才不得處死刑，年長者犯罪不應取得豁免極刑之特權。

判決書中法官對「死刑存廢」爭議提出見解。直言，「脫下法袍後也是人」，但法官的職責是「依法審判」，憲法法庭的精神是「慎刑」而非「廢死」。

法官面對罪無可赦的犯行，不該只因個人價值觀拒絕判處死刑，並強調，這不只是違法裁量，同時也違反平等原則，且對於其他相類犯罪、情節較輕微的行為人（例如僅判處無期徒刑）而言也非公平。

死刑存在的意義應係提醒法官謹慎為之，絕非一概拒絕適用，而「情節最重大之罪行」應解釋為一種判斷標準，要非憑空假設未來可能存在更嚴重之犯罪、再反推現有個案並非情節最重大之罪，更非坊間所曲解「在台灣，殺一、二個人不會判死刑」的偏頗結論。

