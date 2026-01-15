不甩法官不認罪 當庭要求傳童對質╱當2童面殘殺父母 二審判死

高雄男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，一、二審均判死。 （資料照）

高雄男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼子面前殘殺他們的父母，逃逸被捕後始終不認罪，在法庭還堅持要傳死者的年幼小孩作證，被害人的律師斥吳男毫無悔意，態度極為惡劣。高雄地方法院判決吳男兩個死刑，褫奪公權終身，經上訴二審高等法院高雄分院，昨駁回上訴維持原判。

吳男和被害人家屬均未到庭聆判，吳身著綠衣一頭白髮，以遠距視訊聆聽判決，法官宣讀判決主文後，吳以聽不清楚為由，要求再講一次，法官重述維持地院判決後，才回了一句「喔」，之後還押監所。

蔡父︰法官提示證據 辯警栽贓

電訪中死者家屬蔡爸爸對二審判決結果，直指這個人（吳龍滿）實在太惡劣了，一定要下地獄，他說，之前在法庭上吳對法官不理不採，法官提示從他身上採到的血跡DNA罪證，還辯稱是警察栽贓，完全沒有悔意。

蔡爸爸說，如果吳沒被判死刑，台灣應該沒人會被判死了，但要等到司法判決確定又不知要到何時，應要盡早讓他伏法，告慰死者在天之靈。

醫生評估兩童不宜到庭

高雄高分院去年底開庭前，偵訊均行使緘默權不認罪的吳男，質疑羅姓夫婦二名小孩證詞，要求傳喚二名幼子，造成他們身心情緒不穩，經醫生評估不宜到庭，吳仍堅持小孩要出庭，法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證才罷手。

被害人家屬委任律師指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳小孩作證，根本是想要從「心理上」再殺了二孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣。

二〇二三年九月十五日清晨，吳龍滿手持水果刀從逃生梯走到樓上，卅五歲被害人蔡女正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，砍刺蔡女五刀當場死亡。吳再進主臥房刺殺還在睡覺的卅六歲羅男八刀，傷口深入心、肺等部位，當場死亡。

吳男行凶後走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救「我爸媽被殺了！」

吳男犯案後換裝逃往屏東，還藏匿凶刀、作案衣物，落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續偵訊均行使緘默權，檢察官認為他犯後態度不佳、毫無悔意，向法院求處死刑。

