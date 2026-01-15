為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不甩法官不認罪 當庭要求傳童對質╱當2童面殘殺父母 二審判死

    2026/01/15 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    高雄男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，一、二審均判死。 （資料照）

    高雄男子吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，一、二審均判死。 （資料照）

    高雄男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著兩名幼子面前殘殺他們的父母，逃逸被捕後始終不認罪，在法庭還堅持要傳死者的年幼小孩作證，被害人的律師斥吳男毫無悔意，態度極為惡劣。高雄地方法院判決吳男兩個死刑，褫奪公權終身，經上訴二審高等法院高雄分院，昨駁回上訴維持原判。

    吳男和被害人家屬均未到庭聆判，吳身著綠衣一頭白髮，以遠距視訊聆聽判決，法官宣讀判決主文後，吳以聽不清楚為由，要求再講一次，法官重述維持地院判決後，才回了一句「喔」，之後還押監所。

    蔡父︰法官提示證據 辯警栽贓

    電訪中死者家屬蔡爸爸對二審判決結果，直指這個人（吳龍滿）實在太惡劣了，一定要下地獄，他說，之前在法庭上吳對法官不理不採，法官提示從他身上採到的血跡DNA罪證，還辯稱是警察栽贓，完全沒有悔意。

    蔡爸爸說，如果吳沒被判死刑，台灣應該沒人會被判死了，但要等到司法判決確定又不知要到何時，應要盡早讓他伏法，告慰死者在天之靈。

    醫生評估兩童不宜到庭

    高雄高分院去年底開庭前，偵訊均行使緘默權不認罪的吳男，質疑羅姓夫婦二名小孩證詞，要求傳喚二名幼子，造成他們身心情緒不穩，經醫生評估不宜到庭，吳仍堅持小孩要出庭，法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證才罷手。

    被害人家屬委任律師指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳小孩作證，根本是想要從「心理上」再殺了二孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣。

    二〇二三年九月十五日清晨，吳龍滿手持水果刀從逃生梯走到樓上，卅五歲被害人蔡女正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，砍刺蔡女五刀當場死亡。吳再進主臥房刺殺還在睡覺的卅六歲羅男八刀，傷口深入心、肺等部位，當場死亡。

    吳男行凶後走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救「我爸媽被殺了！」

    吳男犯案後換裝逃往屏東，還藏匿凶刀、作案衣物，落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續偵訊均行使緘默權，檢察官認為他犯後態度不佳、毫無悔意，向法院求處死刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播