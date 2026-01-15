為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國安退官售帛琉渡假村 當洗錢據點 掃蕩太子集團 水房負責人到案

    2026/01/15 05:30 記者王定傳／台北報導
    國安局退休軍官石濱芳涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，月初約談後，以120萬元交保。（資料照）

    國安局退休軍官石濱芳涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，月初約談後，以120萬元交保。（資料照）

    台北地檢署偵辦太子集團利用在台公司洗錢案，經追查發現，在帛琉經商的國安局退休軍官石濱芳，把「愛萊森林渡假村」賣給太子集團後，仍涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，一月初約談他後，以一二〇萬元交保；昨再指揮調查局基隆市調站發動第八波搜索行動，並約談渡假村登記負責人曾國恩到案，訊後依涉犯洗錢、賭博等罪，諭知曾男五十萬元交保。

    第8波搜索 曾國恩50萬交保

    據了解，石濱芳早年在國安局任職，校級軍官退伍廿餘年，二〇〇七年前往帛琉經營水上遊樂中心，曾任「帛琉中華聯誼會」會長，更曾受媒體專訪，暢談當年赴帛琉投資的辛苦過程。未料，石濱芳被查出涉助太子集團在帛琉經營博奕水房，檢調在今年一月初約談他後，依洗錢等罪諭知一二〇萬元交保及限制出境出海。

    曾男用觀光、娛樂作掩護洗錢

    專案小組掌握，太子集團於疫情期間在帛琉設置據點，發展線上博奕遊戲，客群以中國人為主，集團當時為了赴帛琉發展，派出外籍幹部吳逸先向石濱芳買下「愛萊森林渡假村」後，再找我國籍當舖業者曾國恩登記為負責人，利用觀光、娛樂為掩護，進行博奕及「出、入金」等洗錢作業；此外，石男雖將渡假村出售，仍在該處協助太子集團而被列為被告。

    檢調警掃蕩太子集團在台犯行，至今已聲押禁見九名被告獲准，包括台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子集團主席陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩等人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播