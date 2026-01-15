國安退官售帛琉渡假村 當洗錢據點 掃蕩太子集團 水房負責人到案

國安局退休軍官石濱芳涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，月初約談後，以120萬元交保。（資料照）

台北地檢署偵辦太子集團利用在台公司洗錢案，經追查發現，在帛琉經商的國安局退休軍官石濱芳，把「愛萊森林渡假村」賣給太子集團後，仍涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，一月初約談他後，以一二〇萬元交保；昨再指揮調查局基隆市調站發動第八波搜索行動，並約談渡假村登記負責人曾國恩到案，訊後依涉犯洗錢、賭博等罪，諭知曾男五十萬元交保。

第8波搜索 曾國恩50萬交保

據了解，石濱芳早年在國安局任職，校級軍官退伍廿餘年，二〇〇七年前往帛琉經營水上遊樂中心，曾任「帛琉中華聯誼會」會長，更曾受媒體專訪，暢談當年赴帛琉投資的辛苦過程。未料，石濱芳被查出涉助太子集團在帛琉經營博奕水房，檢調在今年一月初約談他後，依洗錢等罪諭知一二〇萬元交保及限制出境出海。

曾男用觀光、娛樂作掩護洗錢

專案小組掌握，太子集團於疫情期間在帛琉設置據點，發展線上博奕遊戲，客群以中國人為主，集團當時為了赴帛琉發展，派出外籍幹部吳逸先向石濱芳買下「愛萊森林渡假村」後，再找我國籍當舖業者曾國恩登記為負責人，利用觀光、娛樂為掩護，進行博奕及「出、入金」等洗錢作業；此外，石男雖將渡假村出售，仍在該處協助太子集團而被列為被告。

檢調警掃蕩太子集團在台犯行，至今已聲押禁見九名被告獲准，包括台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子集團主席陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩等人。

