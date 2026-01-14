賣片給創意私房 軍人還散布兒少性影像

台中劉姓軍人販售成人性影像給「創意私房網站」，還架設「199梯炮兵團」群組，提供未成年性影像供大家觀看，中檢今天將他起訴。（記者陳建志攝）

台中劉姓軍人，二〇二三年在網路下載成年性影像後，傳送給「創意私房網站」管理員「老馬」，讓管理員能上架販售予不特定人，因此獲利三千七百元，並將從網路上下載的未成年性影像，轉發到其所創立的「一九九梯炮兵團」群組，提供不特定人可瀏覽、下載，台中地檢署昨天偵結，依散布兒童或少年之性影像等罪嫌將劉男起訴。

台中地檢署調查，劉男（廿五歲）在「素人頻道觀覽」群組下載成年性影像，並在二〇二三年三月，將影片私訊給「創意私房網站」管理員「老馬」及上傳至雲端硬碟，讓「創意私房網站」管理員能上架販售予不特定人，因此獲利三千七百元。

獲利三千七百元 起訴

檢方查出，劉男又在二〇二三年八月，在不詳地點，以手機連結至網路群組，下載未成年性影像存放在手機中，並在二〇二四年六月創立「一九九梯炮兵團」群組，將下載的未成年性影像轉發到「一九九梯炮兵團」群組，供加入群組的人都能檢視上述未成年性影像，並可下載觀賞。

台中地檢署掌握相關線索，前年八月指揮警方前往劉男住處搜索，當場發現劉男持有上述未成年及成年性影像。

劉男偵訊時坦承犯行，並有未成年性影像擷圖、對話紀錄擷圖、虛擬錢包帳戶交易明細等證物，檢察官近日偵結，依散布兒童或少年之性影像、意圖營利無故散布性影像、無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪嫌將他起訴。

