為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賣片給創意私房 軍人還散布兒少性影像

    2026/01/14 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中劉姓軍人販售成人性影像給「創意私房網站」，還架設「199梯炮兵團」群組，提供未成年性影像供大家觀看，中檢今天將他起訴。（記者陳建志攝）

    台中劉姓軍人販售成人性影像給「創意私房網站」，還架設「199梯炮兵團」群組，提供未成年性影像供大家觀看，中檢今天將他起訴。（記者陳建志攝）

    台中劉姓軍人，二〇二三年在網路下載成年性影像後，傳送給「創意私房網站」管理員「老馬」，讓管理員能上架販售予不特定人，因此獲利三千七百元，並將從網路上下載的未成年性影像，轉發到其所創立的「一九九梯炮兵團」群組，提供不特定人可瀏覽、下載，台中地檢署昨天偵結，依散布兒童或少年之性影像等罪嫌將劉男起訴。

    台中地檢署調查，劉男（廿五歲）在「素人頻道觀覽」群組下載成年性影像，並在二〇二三年三月，將影片私訊給「創意私房網站」管理員「老馬」及上傳至雲端硬碟，讓「創意私房網站」管理員能上架販售予不特定人，因此獲利三千七百元。

    獲利三千七百元 起訴

    檢方查出，劉男又在二〇二三年八月，在不詳地點，以手機連結至網路群組，下載未成年性影像存放在手機中，並在二〇二四年六月創立「一九九梯炮兵團」群組，將下載的未成年性影像轉發到「一九九梯炮兵團」群組，供加入群組的人都能檢視上述未成年性影像，並可下載觀賞。

    台中地檢署掌握相關線索，前年八月指揮警方前往劉男住處搜索，當場發現劉男持有上述未成年及成年性影像。

    劉男偵訊時坦承犯行，並有未成年性影像擷圖、對話紀錄擷圖、虛擬錢包帳戶交易明細等證物，檢察官近日偵結，依散布兒童或少年之性影像、意圖營利無故散布性影像、無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪嫌將他起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播