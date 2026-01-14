為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    16層商辦高空塗鴉 雪糕刺客垂降犯案

    2026/01/14 05:30 記者許國楨／台中報導
    「雪糕刺客」近日到案。（民眾提供）

    「雪糕刺客」近日到案。（民眾提供）

    台中市北區一棟十六層高的老字號商辦大樓，日前突然出現神秘塗鴉盤踞無窗高樓層外牆，其中一側清楚署名「雪糕刺客」，由於顯目高度又驚人，不少人好奇怎麼會有人冒著危險在高空塗鴉，警方深入追查鎖定一名年輕男子，近日終於到案，卻把責任推得一乾二淨，但仍被依毀損罪函送法辦。

    24歲男到案 推稱不認識的網友所為

    台中市第二警分局日前獲報，北區中清路一棟商辦大樓外牆遭不明人士噴漆塗鴉，大樓管委會發現後隨即報案提告，由於塗鴉位置極高，警方研判極可能從頂樓進入，利用繩索垂降犯案，經調閱大樓出入口、電梯、樓梯間及周邊路口監視器，鎖定廿四歲謝姓男子涉嫌，但多次聯繫未果，隨後依法寄發書面通知。

    經查，「雪糕刺客」謝男近日終於到案說明，辯稱當天只是到大樓頂樓「看風景」，實際噴漆是兩名透過網路認識的塗鴉同好，以垂降方式創作，不認識對方，警方認為其說詞避重就輕，詢後仍依毀損罪函送台中地檢署偵辦，並將持續追查兩名共犯身分。

    然而，就在該案調查期間，有民眾發現北區梅川東路與英才路口一處民間停車場鐵皮圍籬，不知何時也被畫上大面積塗鴉，其中有圖騰與「雪糕刺客」過往在社群平台上發布的作品有極高相似度，懷疑並非巧合，但是否涉及毀損，仍須所有權人提出告訴。

    台中商辦16樓無窗外牆遭惡意塗鴉。（民眾提供）

    台中商辦16樓無窗外牆遭惡意塗鴉。（民眾提供）

