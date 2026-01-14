中醫師：三高患者易因拍打疼痛飆血壓

中、西醫師都強調，拍打這類民俗療法，無法治療或改善病症，還可能造成中風癱瘓。（記者蔡淑媛攝）

台中林姓婦人因吞嚥困難、高血壓等疾病，接受拍打民俗療法後導致出血性中風、肢體偏癱，對此，中、西醫師都強調，拍打這類民俗療法，無法治療或改善病症，輕則皮膚瘀青、色素沈澱，重則中風癱瘓，且常見中風個案，民眾不要輕易嘗試。

台中榮總神經醫學中心副主任、神經內科腦血管疾病科主任陳柏霖指出，拍打，或頸部刮痧、按摩，可能造成中風，尤其頸動脈包在頸椎裡，如果拍打、按摩或刮痧的力道或位置不當，就容易壓破血管，導致中風。

部分民眾覺得拍打有效，是因為脊椎退化造成痠痛，透過拍打後促進血液循環，可暫時減緩痠痛，感覺症狀改善的錯覺，但其實拍打過程壓破血管引發中風的風險很高。

德馨中醫診所院長、中醫師劉學融則指，針對勞損、痠痛的患者，中醫治療會使用拔罐、刮痧治療，促進血液循環，改善新陳代謝，民俗療法卻以拍打來取代，反而造成壓破血管出血等風險，如果是三高患者，血管硬化、循環不佳，不但疼痛造成血壓升高，也容易血管出血而中風。

拍打時嘔吐、頭暈無力

已是中風症狀

劉學融也說，婦人被拍打腳底湧泉穴、頭頂百會穴，這些穴道也與高血壓無關，她在拍打過程已經出現嘔吐、頭暈無力，這已經中風症狀，提醒民眾治療疾病仍應尋求正規治療，中醫會依病人病症及體質，辨症論治，正確治療。

