海產店尋仇反被殺 凶手二審仍判6年

原在台南市東區經營海產店的男子周元良，與鄭姓友人為了債務問題起爭執，鄭男覺得不堪周男騷擾，於二〇二四年除夕夜拿斧頭偕胞兄到周男店裡理論，鄭男到店持斧頭朝周男揮去，周以折疊刀反擊、刺殺鄭身體、頭、胸多處。鄭男因傷勢過重送醫不治。一審國民法官庭依傷害致死罪判周六年徒刑；案子上訴二審，昨二審維持一審原判刑期。

去年一審六位國民法官與三位職業法官合議庭認為周男犯行是正當防衛，但有防衛過當問題；昨天高等法院台南分院合議庭也認定周男防衛過當，法官指當鄭男手上斧頭被周男奪下時、對周的攻擊力已下降，周男應與友人一起壓制鄭男即可，但周卻持刀持續刺入鄭男胸腹部，造成鄭男最終死亡，周的行為防衛過當、應負傷害致死責任。

檢警調查，周男（四十四歲、收押後已交保）與鄭男素有嫌隙，鄭男一方指鄭男不堪周男先前持續在臉書騷擾他，兩人相約於二〇二四年二月九日晚間（除夕夜）碰面，鄭男在家中吃年夜飯後即拿斧頭偕其胞兄（持球棒）於當晚近九時許到達周男在南市東區生產路經營的海產燒烤店（案發後停業），找周男理論。

鄭男一到海產店先拿斧頭打破店門口玻璃，接著進店內拿斧頭朝周男揮去，後來被周奪下斧頭，周拿折疊刀反擊、持續刺向鄭的身體、頭部與胸腔部位，導致鄭心臟破裂大量出血及氣血胸嚴重傷勢，送醫後不治。

鄭男母︰無法接受 周男未道歉沒和解

鄭男母親傷心地說，無法接受此判決結果，會與律師討論後再上訴，周男在法院開庭時不曾對家屬道歉，迄今還欠她一個道歉，且周之前在臉書嗆說出事有錢賠償，後來開庭時卻說沒錢賠償死者家屬，對受害人家屬沒有道歉也沒有和解，周交保出來後在外逍遙，法院只判他六年徒刑，實在沒有天理，無法原諒凶手。

