酒後談判 頭份街頭轟6槍 2男中彈

警方採證，灰色轎車右側車身有多處彈孔。（讀者提供）

苗栗縣頭份市街頭，昨日清晨發生兩派人馬疑喝酒產生嫌隙，引發攔車開槍事件，槍手開六槍，造成廿三歲黎姓、廿九歲李姓兩名男子腳部中彈，就醫後皆無生命危險。警方調查共有六輛汽車涉案，已循線通知相關人等到案釐清，並追查槍手下落。

該起槍擊事件發生於昨天清晨五點許，一輛豐田灰色轎車與同行一輛黑色轎車於頭份市下公園旁中正路段，當街被一輛馬自達休旅車攔截；領頭的灰色轎車見狀，攔腰衝撞休旅車，休旅車上兩名男子跳下車，移動到兩輛轎車右側方位，其中一人朝兩轎車射擊多槍後棄車逃逸，灰色轎車駕駛黎男右腳踝中彈、黑色轎車駕駛李男則是左膝蓋中彈。

黎男車上同夥徐姓男子，見兩名同伴受傷，駕駛黑色轎車離開現場，先載送黎男到為恭醫院就醫後把轎車丟棄，徐男再與李男搭乘白牌計程車到新竹台大醫院就醫。

轄區頭份警方獲報前往，於現場找到六個彈殼，並於馬自達休旅車後車廂查獲一把改造手槍及子彈十一發，灰色轎車右側車身則有多處彈孔。另尋獲查扣的黑色轎車的駕駛座車門上則有一個彈孔。

據黎男一夥人稱，與對方因喝酒起嫌隙，雙方約在頭份下公園談判；經警方調閱周邊路口監視器影像，雙方共有六輛汽車涉案，循線通知相關人等到案釐清內情，並追查槍手下落。

為恭醫院指出，昨晨六點許，黎男自行步行進入院內急診室就醫，他稱說稍早遭不明人士疑似以槍械射擊，造成右足踝部位受傷。經急診醫師初步評估，患者為右腳腳踝處有開放性傷口，合併撕裂傷情形，生命徵象穩定，X光影像檢查顯示傷口內疑有異物，接受手術治療。

