猛男舞者雙刀攔車傷警 車內搜出喪屍煙彈

翁姓猛男舞者揮雙刀攔車被圍捕，車內起出喪屍煙彈。（記者吳昇儒翻攝）

翁姓猛男秀舞者前日晚間八時許，駕駛一輛黑灰色皮卡車行經新北市金山區環金、中正路口某超商前，手持雙刀攔下後方車輛，作勢攻擊，嚇壞一群駕駛。警方獲報後，進行攔截圍捕，將其帶回偵訊，並在車內起出喪屍煙彈。昨日，翁男在分局內出現自殘情形，被送往醫院救治，全案將朝違反毒品防制條例、恐嚇公眾以及公共危險等罪嫌偵辦。

四十四歲翁姓男子案發時情緒失控，將皮卡車停放在道路上，隨後下車拿起雙刀揮舞，攔停後方的汽、機車，引起駕駛們恐慌。

警方獲報趕往現場，翁男卻駕車逃逸，過程中一度衝撞警車、逆向迴轉，從中正路鬧區狂奔二公里往基隆方向逃逸；員警緊急鳴槍示警，並由多名支援警力在萬里區頂社路口將其攔下，把翁男拖至車外壓制。

因翁男有豐富的健身經驗，難以控制且掙扎時還「出口傷人」，六名員警共同向前壓制，才成功制伏，但也造成多名員警輕微擦、挫傷。警方則在車內搜到一枚煙彈，經檢測後確認含有二級毒品依托咪酯成分，但翁男卻不願配合進行毒品快篩。

據悉，翁男被逮後，在分局內胡言亂語，非但不願配合製作筆錄，甚至當場脫衣「秀肌肉」，讓偵辦人員傻眼。家屬也稱翁男近期情緒不穩定，才會釀禍。昨日凌晨三時許，翁男在分局內拉扯戒具，且用頭撞擊牆面自殘，戒護員警見狀，第一時間將人送往醫院就醫。

醫生檢查出，翁男疑因劇烈反抗，已出現橫紋肌溶解情形，需住院觀察治療後，才能移送法辦。全案將依違反毒品危害防制條例、妨害公務、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌偵辦。

而翁男的粉絲專頁上，留有一張多年前他曾以猛男身分出席知名歌手郭靜簽唱會的照片，當時報導的媒體還稱他是激似韓星Rain的猛男。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

