中美人計交帳戶害16人被詐 憑對話截圖獲判無罪

彰化縣張男提供銀行帳戶給詐團，造成十六名被害人共損失一二一萬元，他辯稱自己中「美人計」，一名香港女子跟他「互許終身」，還寄來廿萬港幣「表示誠意」，但港女卻又說這筆錢卡在海關，要用三個銀行帳戶與密碼才能領出，他依約寄出提款卡與密碼，美女此後音訊全無，自己還因詐欺罪被起訴；法官認為張男並無主觀犯意，張男也是被欺騙，判決他無罪。

法官認定張男無主觀犯意也被騙

張男在法庭上堅決否認有詐欺犯意，他辯稱自己於二〇二三年十一月，在網路上認識自稱香港女子的「陳曉丹」，雙方迅速發展為情侶，互稱「老公老婆」。「陳曉丹」表示要來台灣定居，還要匯款廿萬港幣（約八十一萬餘元台幣）給張男，但這筆錢卻被扣押，「陳曉丹」要求他聯絡「李專員」處理，張男信以為真，便寄出三張銀行提款卡與密碼，之後又匯款五萬元到「李專員」指定的銀行帳戶，當作是資金解凍費用，之後「陳曉丹」與「李專員」就音訊全無。

張男的銀行帳戶，先後有十六人共匯入一二一萬元，被害人報案，警方循線逮捕張男，他直呼「我不是詐騙犯」，自己也是受害者，彰化地檢署仍將張男起訴。

彰化地院審理時，張男拿出自己跟「陳曉丹」的對話截圖，對方說「親愛的什麼時候發你的帳戶給我了，我想早點回去見你」、「我給你匯款的事情，我們兩個知道就好喔，因為這是我們的秘密，你不可以跟別人講喔，台灣比較亂，我不希望人家知道我有錢」，張男還提出自己匯款損失五萬元的單據。

法官認為，檢方起訴認定張男涉嫌洗錢防制法的洗錢罪，但張男可能遭詐欺而交付銀行帳戶、密碼，難以認定主觀上有洗錢犯意，因此判決無罪，檢方可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

