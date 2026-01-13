願賣2輛法拉利和解╱詐2.9億 國際賽車手5千萬交保

台中鉑鈞公司陳姓負責人詐騙2輛價值2.9億法拉利超跑，因認罪同意賠償，台中地院近日裁定5千萬交保。（資料照）

國際職業賽車手、同時也是台中鉑鈞公司負責人陳宗傑，利用國際買家詢購頂級限量法拉利超跑，偽造兩家知名律師事務所和律師名義，向美國法拉利經銷商佯稱取得二輛該款超跑，成功詐得二．九億元，台中地檢署去年七月依詐欺、洗錢等罪嫌將陳男起訴，陳男近日坦承認罪，且願意賣二輛自己的法拉利超跑與買家和解，台中地院裁定五千萬交保，並接受電子腳環科技監控。

中檢起訴指稱，美國法拉利經銷商二〇二三年七月向美國一家法拉利超跑仲介商，表達購買二輛法拉利超跑，因限量超跑市場封閉不透明，想購買都要透過第三方仲介商交易，又找上位在杜拜的國際超跑行銷公司協助。

擁有雙重國籍，且為「國際職業賽車手」的陳宗傑（四十九歲），假藉出售限量法拉利超跑，結合其車輛鑑價專業及對限量超跑的熟稔，指示陳姓財務長（四十二歲）上網找尋超跑交易範本，以電腦製圖方式偽造文書，冒用律師名義出具法律意見書，詐騙美國法拉利經銷共美金九三五萬元（約新台幣二．九二億元）。

美國法拉利經銷商沒拿到車，查證相關文件才知受騙，跨海透過律師提出告訴，台中地檢署陳東泰、黃裕峯檢察官指揮專案團隊比對國際匯款紀錄與偽造文件來源後，於去年六月十一日持搜索票，執行搜索、約談，訊後聲押陳男獲准，陳姓財務長以卅萬元交保候傳，去年七月偵結，將陳男和陳姓財務長依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌提起公訴。

台中地院審理後，陳男直到近日終於鬆口，對檢方起訴的罪名認罪，並主動拋出願意賣自己的車與美國受害買家和解，台中地院考量全案已審結，本月五日裁定，陳男以五千萬交保，並限制住居、限制出境、出海，且要接受電子腳環科技監控，每週一、三、五在住處門牌拍照回傳科技設備監控中心。

