女車手總指揮 重判50年8月

綽號「小辣椒」的萬姓女子組車手集團，彰化地方法院認定她犯下廿四件 加重詐欺罪，每罪量刑二年至二年半，總宣告刑為五十年八月。（資料照）

犯24罪得手171萬 24人受害索討無門

綽號「小辣椒」的萬姓女子加入「李別問」詐騙集團，她組成車手集團，擔任收水手的總指揮，旗下在全台共有十組廿八名提款車手，每次提領金額介於二萬至五萬元之間，一個月內造成廿四人損失共一七一萬餘元，彰化地方法院認定她犯下廿四件加重詐欺罪，每罪量刑二年至二年半，總宣告刑為五十年八月。

法界人士表示，萬女在其它法院仍有刑案審理中，將來應執行刑會定多久？法院會考量她全部的宣告刑期與犯後態度、是否跟被害人和解等情狀，再酌情減刑，不過，如果萬女犯後態度差，不願賠償和解，有可能定高達五、六年、甚至更重的執行刑。

法界：執行刑期區間頗大 仍有變數

法院定執行刑的區間頗大，例如二〇二二年剛考上大學的李姓男子，當車手九天領走三百萬元，五十一人受害，台中地院以五十一罪判處宣告刑六十二年二月，應執行九年，李男抗告直呼自己只是低層車手，以相當於殺人、販毒犯行量刑太苛，二審去年改定執行刑四年十月徒刑，李男已入獄執行。

另一余姓男子前年指揮旗下車手，向六名被害人取款一四一三萬餘元，偵審否認犯行，苗栗地院判處宣告刑十四年，應執行七年二月；余也是頻呼太重，二審改定五年六月。

判決書指出，萬女和馮姓男友（另案審理）於二〇二一年六月加入名為「李別問」的詐騙集團，「李別問」負責與詐騙機房聯絡，並於Telegram成立「車手群組」，由萬女、馮男兩人擔任「車手總指揮」，馮男在群組中具體指揮車手如何提款、如何收水交水（轉交現金贓款給上級）等具體事項；兩人分別台中、彰化、雲林、新竹召募十組共廿八名提款車手，這些車手集團已被警方瓦解。

該案馮男先落網遭羈押，車手集團內部產生矛盾，警方又抓到一名黃姓車手頭，黃男不爽，進而供出馮的女友萬女也是「車手總指揮」，警方調查顯示，黃男收水後將款項交給萬女或馮男，馮、萬再交給「李別問」。

檢方統計萬女指揮提款車手部分，共有廿四人受害，每人損失金額在二萬至五萬之間，被害人都是接到詐團假冒銀行服務人員、網購店家、電信客服人員電話，告知信用卡、網路購物、電話費「重覆扣繳」，必須將消費額轉出，被害人一緊張，便依對方指示到提款機操作而受害，最後都索討無門。

