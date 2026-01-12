為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐騙量刑大不同》領35萬5人受害 移工車手判7年半

    2026/01/12 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    阮姓逃逸移工當提款車手涉5案，法院宣告5罪應合併執行7年6月徒刑。圖為示意圖，人物與新聞事件無關。 （資料照）

    阮姓逃逸移工當提款車手涉5案，法院宣告5罪應合併執行7年6月徒刑。圖為示意圖，人物與新聞事件無關。 （資料照）

    同樣是詐騙，量刑大不同！彰化一名阮姓逃逸移工淪為詐欺集團車手，二〇二三年十一月間提領廿萬元，共十人受害，彰化地院依十罪併罰，判處二年一月，平均一罪才關二個多月，但彰化警方去年再查出阮男另涉五案，提領三十五萬元，法院認定其犯行危害社會重大，宣告五罪應合併執行七年六月徒刑，平均一罪判刑一年半。

    判決書指出，阮男當車手後，從詐團取得提款卡，先後在和美鎮、彰化市等地的提款機提款廿萬元，每次金額一萬至十萬元不等，彰化地院以十罪論處，每罪量刑為一年二月至一年四月，十罪總宣告刑為十四年二月，定應執行刑為二年一月。

    彰化警方去年再清查出阮男另犯五案，總提領金額達三十五萬元，其中一名被害者匯款後發現有異報警，警方調閱提款機監視器畫面，很快鎖定阮男犯案，循線在其租屋處將他逮捕。

    到案之後，阮對自己的犯行坦承不諱。他供稱，每次提領可獲一％酬勞，但實際僅獲得集團給予的「工作費用」六千元，尚未領到錢就被逮。

    彰化地院強調，阮男擔任車手的行徑，不僅造成五名被害人財產損失，更助長詐騙歪風，觸犯詐欺及《洗錢防制法》，犯罪危害性重大，五次詐騙犯行，分別判處一年十月，應合併執行七年六月，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播