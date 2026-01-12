詐騙量刑大不同》領35萬5人受害 移工車手判7年半

阮姓逃逸移工當提款車手涉5案，法院宣告5罪應合併執行7年6月徒刑。圖為示意圖，人物與新聞事件無關。 （資料照）

同樣是詐騙，量刑大不同！彰化一名阮姓逃逸移工淪為詐欺集團車手，二〇二三年十一月間提領廿萬元，共十人受害，彰化地院依十罪併罰，判處二年一月，平均一罪才關二個多月，但彰化警方去年再查出阮男另涉五案，提領三十五萬元，法院認定其犯行危害社會重大，宣告五罪應合併執行七年六月徒刑，平均一罪判刑一年半。

判決書指出，阮男當車手後，從詐團取得提款卡，先後在和美鎮、彰化市等地的提款機提款廿萬元，每次金額一萬至十萬元不等，彰化地院以十罪論處，每罪量刑為一年二月至一年四月，十罪總宣告刑為十四年二月，定應執行刑為二年一月。

彰化警方去年再清查出阮男另犯五案，總提領金額達三十五萬元，其中一名被害者匯款後發現有異報警，警方調閱提款機監視器畫面，很快鎖定阮男犯案，循線在其租屋處將他逮捕。

到案之後，阮對自己的犯行坦承不諱。他供稱，每次提領可獲一％酬勞，但實際僅獲得集團給予的「工作費用」六千元，尚未領到錢就被逮。

彰化地院強調，阮男擔任車手的行徑，不僅造成五名被害人財產損失，更助長詐騙歪風，觸犯詐欺及《洗錢防制法》，犯罪危害性重大，五次詐騙犯行，分別判處一年十月，應合併執行七年六月，可上訴。

