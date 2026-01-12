詐騙量刑大不同》詐團吸金1.2億55人受害 主嫌判3年半

彰化縣張姓男子加入詐騙集團，虛設空殼公司提供帳戶給詐團，彰化地方法院法官認定他觸犯五十五罪，判處三年六月徒刑。（資料照）

彰檢起訴9人 僅張男認罪

彰化縣張姓男子加入詐騙集團，指揮手下虛設空殼公司，再辦理公司的銀行帳戶，或以每本十五萬元收購空殼公司的帳戶，再提供給詐團使用，他一年內交付八個帳戶，先後共五十五名被害人匯入一億二六二萬元，彰化地檢署共起訴九人，只有張男坦承犯行，彰化地方法院針對張男涉案部分審理，法官認定他觸犯五十五罪，判處三年六月徒刑；民事部分他面臨一億多萬元的求償。

該案彰化檢方分三波起訴九名被告，僅張男供出自己如何指揮手下成立空殼公司，再把取得的銀行帳戶交給真實身分不詳的譚姓男子，其它八名被告則否認犯行，僅部分被告坦承以二萬至三萬元，將手上的銀行帳戶賣給張男，他們不知張男會拿去詐騙。

檢方起訴指出，張男取得八個公司帳戶作為洗錢之用，從二〇二三年二月開始，先後有五十五名受害人匯入各五萬至上千萬元，隨即被提領一空，一年內共匯入一億二六二萬元，這些被害人都是在網路見到「穩賺不賠」廣告，踏入詐欺陷阱，有二人損失逾千萬元。

判決書指出，五十五名被害人損失鉅大，有人畢生積蓄成泡影，影響社會治安及個人財產安全，但考量首犯張男最終坦承犯行，判處三年六月徒刑，可上訴。

