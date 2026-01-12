矯正學校群毆 學員右眼缺損 獲賠211萬

法務部矯正署誠正中學爆學員遭群毆事件，校方把房間重新區隔降低宿舍人數。圖中人物與新聞事件無關。（取自誠正中學臉書）

受害學員前後遭9學員霸凌

法務部矯正署誠正中學高姓學員遭四名學員拳打腳踢，右眼受重傷，更換宿舍後不到半個月又被五名學員打傷眼睛導致視神經萎縮、視力惡化，高男憤而向九名學員連帶求償三百多萬元，新竹地院認定他此生雙眼已無法協同作用，判賠二一一萬。

高男說，前年四月十五日下午在誠正中學內，他因不服遭劉男壓住頭部，起身欲按報告燈，遭劉男等四人徒手毆打及持塑膠水桶敲打頭部、顏面，他不堪遭眾人圍毆而倒地後，四人仍繼續上前踢、踹，導致他頭部外傷、腦震盪、右眼創傷性視神經病變，經治療仍遺有右眼視神經萎縮、嚴重減損一目視能之重傷害。

事後高男因有安全疑慮，乃更換宿舍，不料當月廿八日晚間，張男等五人在晚點名後因不滿高男未穿拖鞋走進水房處理漏水，竟徒手毆打及腳踹或持鋼鍋、水桶、置物箱毆打及腳踹高男，致高男右眼原有傷勢惡化，終致右眼視神經萎縮、視能嚴重減損、右側顴骨閉鎖性骨折、門牙斷兩顆、鼻竇出血、鼻中膈彎曲。

高男經新竹台大醫院檢查診斷右眼視神經受損，視力已無法改善而終止治療。高男對九人連帶求償醫藥費與因視力失能喪失勞動能力，加上精神慰撫金，合計共三一一萬元。

法官調查，高男因案於誠正中學受感化教育，卻在舍中先後遭同住的九人共同施暴毆打，頭、面部及身體各處，右眼甚因視神經萎縮致視能嚴重減損。

高男因一眼視能缺損，視野將形成盲區，雙眼無法協同作用，大腦難以準確判斷物體距離和深度，導致立體視覺感知能力降低，進行需要精確手眼協調的活動（如倒水、穿針、接拋物），及行走在樓梯、不平坦的地面或穿越馬路需判斷適當距離時亦生困難，意外風險並將因此增加，影響未來日常生活、職涯發展甚鉅，非普通皮肉傷痛所能比擬，必致精神及肉體上感受莫大痛苦，故判准精神慰撫金一百萬元。加上醫療費用及因視力失能喪失勞動能力，合計判九人需連帶賠償高男二一一萬元。

誠正中學︰降低宿舍人數

校方昨表示，當時立刻制止平息衝突，隨後送醫後將傷者分房而居，使其能順利養傷痊癒。考慮收容少年們對個人空間的需求，校方把房間重新區隔，降低同一房宿舍人數。

