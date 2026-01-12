打電話招生觸個資法 補習班主任判3月

電話招生示意圖 （圖：AI合成）

補習班招生注意！基隆某知名補習班翁姓班主任找工讀生撥打未成年徐姓學生家中電話，推銷補教課程，卻被質疑個資從何而來？見對方不願提供真實來源，便對補習班班主任提出告訴。基隆地院近日審結，認定翁女觸犯兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法，判處有期徒刑三月，緩刑兩年，並於判決確定後，支付公庫三萬元。

不透露個資來源 挨告

檢警調查，在基隆某知名補習班擔任班主任的翁女，於前年五月十三日委請工讀生撥打十六歲徐姓同學的市內電話，想要找他到自家補習班補習；未料，對方卻開始質疑補習班取得個人資料的方式。徐同學要求對方告知如何取得自己家中電話號碼及自己姓名，但補習班透露部分資料來源，未被徐同學採信。

請繼續往下閱讀...

徐同學便對補習班翁姓班主任提出違反個人資料保護法告訴，並言明若要調解，仍須告知個資來源，但翁女仍未透露資料真實來源。

檢察官偵訊後，認為翁女為了要招攬學生到補習班內補習，透過不法的方式非法蒐集、處理未成年的個人資料，滿足個人的商業需求，已經損害徐姓同學利益，因此認定她違反個人資料保護法與兒童及少年福利與權益保障法，依法起訴。

法官審理時，翁女犯後承認有請工讀生打電話給徐姓同學進行招生，也表示希望能跟徐同學和解，但對方卻表示不信翁女所稱個人資料來源，堅持要求翁女提出可信資料來源，才願意進行調解，因此雙方無法完成調解。

法官認為，案發當下徐姓告訴人未成年，且翁女的行為已觸犯兒童及少年福利與權益保障法，應加重其刑；考量翁女並無前科、且需要扶養子女及重病父親，依違反個人資料保護法等罪，判處有期徒刑三月，不得易科罰金，仍得聲請易服社會勞動。

另因翁女沒有前科素行，犯後坦承犯行，雖無法與告訴人達成和解，但其誠實面對自己錯誤，確有悔意，應知所警惕，而無再犯之虞，故予以緩刑兩年，需於判決確定後隔日起一年內，支付公庫三萬元，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法