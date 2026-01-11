為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    砍40刀判8年 入監前突中毒？ 被害女舞師轟 狡猾避刑責

    2026/01/11 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    謝姓退休舞蹈老師當庭指控黃男是蓄意殺人的現行犯，卻連一天也未被羈押過，害她長期都不敢回家住。 （資料照）

    基隆市黃姓男子五年前持菜刀砍劈樓上鄰居謝姓退休舞蹈老師頭、頸等多處要害致重傷，最高法院去年駁回黃男上訴定讞，未料黃入監前傳出藥物中毒，住進加護病房；謝女獲知後激動痛斥，黃男於審理期間，就一再以「我有被害妄想症」設法為己脫罪，沒想到入監前又上演「藥物中毒」，她認為被告是在逃避法律制裁，狡猾至極。

    檢：視病況傳喚發監

    基隆地檢署表示，黃入獄前，提出醫院診斷證明書聲請暫緩執行，檢方會依法考量他的健康狀況，傳喚他到案後發監執行。

    謝女撥開蒼白頭髮，露出頭頂上的刀疤以及頸、手等處刀傷說，手掌被砍斷，迄今手指不能彎曲，睡覺睡到一半會不明原因驚醒，還有不明原因的頭痛、暈眩等後遺症，讓她備受煎熬，身體的疼痛還能忍，最讓她忿忿不平的是，黃男二〇二一年六月間犯案後迄今，沒被法院羈押過一天，一直住家裡，反倒是她因為恐懼再次遇害，不敢回家，被迫遠走他鄉，投宿親友家，直到去年十月法院判黃要入監服刑八年確定，她告訴自己，苦等了四年半，總共一千六百四十五個日子總算沒白等，終於可以回家。

    黃男一天未押 謝女長期不敢回家

    不過回想起黃的犯行，謝女仍難掩氣憤，表示黃當年跨坐在她身上，一邊大喊「神經病殺人不會判死」，一邊揮菜刀砍劈她的頭、頸、胸、手、腳等處四十多刀，顯見黃當時要殺死她的犯意明確，所幸老天有眼，讓她活了下來，有機會出庭指證黃的惡行。但黃不認罪，以患有被害妄想症為自己脫罪，法院判刑定讞後，竟又藉著「藥物中毒」拖延服刑，實在是狡猾至極。

    本案發生在二〇二一年六月八日傍晚，五十多歲黃男見謝婦提著垃圾袋從四樓住處沿樓梯走下樓，突持菜刀攻擊謝婦，朝其頭、頸、胸砍劈多刀，再將謝壓制在地，繼續砍劈雙腳多刀。一、二審法院均依殺人未遂罪將黃男判刑八年，入監前須接受五年監護處分，黃上訴後，高等法院更一審維持刑度，但改為四年監護處分，去年十月三審定讞。

