為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    走私9千萬大麻花 海關攔阻 毒販潛逃 台泰聯手押返

    2026/01/10 05:30 記者王定傳／台北報導
    調查局與泰國移民局合作，將毒品走私犯陳縱緯從泰國曼谷押解返台歸案。（調查局提供）

    調查局與泰國移民局合作，將毒品走私犯陳縱緯從泰國曼谷押解返台歸案。（調查局提供）

    原本從事網路跨國法事及宗教物品買賣的卅八歲男子陳縱緯，涉嫌於二〇二一年間走私市價約九千多萬元的五十四公斤第二級毒品大麻花來台，所幸海關即時攔阻未流入市面，但他在審理時逃亡海外被通緝，調查局跨國與泰國移民局合作，查知陳嫌下落，並派員赴泰國執行戒護任務，昨順利將陳嫌從曼谷搭機押解返台，並移送基隆地檢署歸案。

    案件審理時外逃 陳縱緯被通緝

    調查局指出，陳嫌涉夥同共犯於二〇二一年間，從加拿大訂購約五四點三三四公斤大麻花一一〇包，以海運貨櫃申報的「楓木板」掩飾夾藏闖關；所幸，財政部關務署基隆關即時攔截、扣押，並函移航業調查處基隆調查站偵辦，順利緝獲陳男等人。

    基檢於二〇二二年二月間將陳嫌起訴，怎料，隔年八月間，全案仍在審理時，陳嫌就偷溜出境，基檢於二〇二四年八月對陳嫌發布通緝，調查局也在去年四月將他列為外逃追緝對象。案經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝，查知陳嫌於去年十一月因泰國簽證期滿，至移民局提出延簽申請時被緝獲後，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。

    陳嫌延簽時緝獲 調局赴泰押解

    據悉，陳嫌因不想返台面對司法，以不出機票錢試圖拖延遣返作業，經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次聯繫協調，調查局決定派員赴泰執行押解戒護任務，昨下午搭機返台，由航調處基隆調查站調查官依法逮捕，並解送基檢歸案；陳縱緯所犯運輸第二級毒品罪，一審法院判他十二年徒刑，二、三審法院也已駁回定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播