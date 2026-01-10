為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    知名房仲又盜個資 這回收押

    2026/01/10 05:30 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署前天指揮調查局資安站兵分七路搜索，約談三名房仲到案，多年前曾販賣小白機的房仲林聿暐這次又涉案，被檢方聲押禁見獲准。（資料照）

    台北地檢署前天指揮調查局資安站兵分七路搜索，約談三名房仲到案，多年前曾販賣小白機的房仲林聿暐這次又涉案，被檢方聲押禁見獲准。（資料照）

    檢調在追查多起民眾個資外洩案時，溯源發現有房仲涉利用不明來源、含有國人個資的「小白機」程式，將裡面的特定個資，販售給車貸業者使用；台北地檢署前天指揮調查局資安站兵分七路搜索，約談三名房仲到案，多年前曾販賣小白機的房仲林聿暐這次又涉案，依違反個人資料保護法且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘兩名房仲鄭仲廷、林士明訊後各五萬元交保。

    上回賣含國人個資小白機

    法官認定有悔意 判免關

    據查，林聿暐多年前曾與前房仲温俊偉合作，以每次一萬兩千元代價向温嫌購買小白機程式，再自行上網購買他人個資或至五九一租屋網蒐集個資後，以EXCEL輸入更新程式，隨後發送「people系統更新版」、「people系統購買版」廣告，給他認識或在五九一租屋網留下電話的房仲員。

    檢警調查，若有人願意購買，林嫌就會與對方相約至咖啡店等地見面，收取費用後，把筆電交給温嫌灌錄程式，總計有九名房仲員購買，獲利十五萬餘元；一審法院在二〇二二年間因考量林聿暐認罪具悔意，判刑四月，緩刑兩年，緩刑期間付保護管束，並接受十二小時的法治教育課程。

    林聿暐又賣個資給車貸業

    怎料，檢調這次追查多起民眾個資外洩案時，溯源發現有三名房仲涉案，而林聿暐又名列其中，並懷疑他們販售小白機中的個資給車貸業者使用，前天因此發動搜索，訊後聲押禁見林聿暐獲准。

