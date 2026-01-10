性侵延長追訴期草案 政院審查中

法務部就性侵被害人追訴期部分，已擬草案將起算日修改為自被害人成年開始，去年9月送至行政院審查。（資料照）

北部游泳教練涉用下體猥褻多名女童，被害人們事隔十七至十九年才敢說出口，而此案是諸多巧合下，才浮出檯面，讓狼師在追溯時效屆滿前，受到法律制裁。對此，法務部就性侵被害人追訴期部分，已擬草案將起算日修改為「自被害人廿歲開始」，且去年九月送至行政院審查；法界人士呼籲，遭受侵害時，盡量留下證據或紀錄，有助司法追訴。

法界籲被害人留證據、紀錄

實務上，被害人常在長大成人、願意揭露幼年被性侵害時，案件已逾刑事追訴期，法務部有鑑於性侵害犯罪具隱密性，且受害者案發時未成年、身心發展未成熟，可能備受壓力不敢提出告訴，或不知能行使法律權利等，導致被害人與加害人權力不對等，擬草案修正性侵害案件追訴期，時間從被害人廿歲以後開始起算。

法務部高層指出，該草案已於去年九月八日送行政院審查，除了修正「刑法」第八十條，「施行」法也一併修正，若法案順利修正通過，未來舊法時代的性侵被害人，也將完全按照新法規定，也就是溯及既往，但已逾追訴期案件不包含在內。

此外，法界人士分享實務經驗時表示，兒少性侵害案件往往因被害人年幼、恐懼或不知如何求助，而延宕多年才被揭露，導致蒐證困難，呼籲若不幸遭受侵害，在確保自身安全下，儘速向可信任的大人、學校或社福等相關單位反映，避免獨自承受，且這些紀錄均具佐證價值；另也可以透過書寫日記、保存相關通聯、錄音、影像，以及就醫驗傷等。

偵辦人員強調，只要留越多紀錄越有利，可做為日後查證的客觀資料，且未必需要立即報案才能成立，多年後仍可能成為重要證據，有助於還原事實、突破舉證困境，讓加害者受到法律制裁。

