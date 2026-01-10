塵封19年 游泳教練猥褻4女童起訴／2名小女孩長大後返校揭發

台北地檢署調查後認定，狼師任教期間涉猥褻4名女童，依法將他起訴。（資料照）

北部一名直播主去年多次在社群媒體、公開場合訴說，小學遭游泳教練猥褻，引發關注，未料，另有同案被害人早於二〇二三年返校舉發，校方發現兩人指控雷同，主動約訪主播主，意外揪出更多被害人，並函送檢察機關偵辦，讓塵封十九年的妨害性自主案件，浮上檯面。台北地檢署調查後認定，該狼師任教期間涉用下體猥褻四名女童，依法起訴。

女直播主多次吐露心聲

據悉，該名狼師十九年前於北部某國小擔任游泳教練，教導多個班級，涉利用教師身分，不定期在游泳課結束、學生們紛紛上岸換衣服之際，以「划水姿勢不正確」等名義，隨機命一名女童單獨留在泳池，並要求靠在岸邊站著練習划手，而狼師伺機走往後方，利用生殖器來回磨蹭女童屁股，直到滿足性慾才罷手。

當時有許多女童受害，但家長敢怒不敢言，直到孩子國小畢業，才陸續至學校抗議，游泳教練陷入爭議後，沒多久遭解聘，但當年校安通報機制尚未完善，導致狼師還至其他學校任教，而許多受害女童因為此事件，造成長期心理創傷，久久未能痊癒。

另名被害人也返校揭發

後來，有名被害人鼓起勇氣跨出第一步，於二〇二三年回到小學舉發，狼師才被校安通報涉性侵害事件。隔年，另名直播主多次在公開場合傾吐小學遭猥褻，引發關注，校方也注意到直播主受害的地點和過程，與先前舉發的被害人雷同，主動約訪直播主釐清狀況，追出其他受害者，立即將相關事證函送檢察機關。

校方約訪後 函送調查

該狼師偵訊時否認猥褻女學生，辯稱泳池會有其他救生員在場，不可能有機會做這些事，甚至提供在民間測謊公司做的測謊報告，自證清白；檢方調查發現，被害人們互不相識，供述的地點、手法高度相似，以及家長們確實曾至校方抗議等情，不採信狼師說法，認定他猥褻四名女童，依對未滿十四歲女子強制猥褻罪起訴。

