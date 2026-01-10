偷拔油槍淋汽油自焚 火球人衝向運鈔員 2傷

警方與消防鑑識人員針對現場遺留衣物、打火機等採證。（中央社）

一名五十歲的林姓男子，昨天傍晚獨自赴新北市板橋區中油民族路加油站，抽出油槍自淋汽油後，縱火自焚，因不堪疼痛，先後衝向曾姓運鈔保全員與消防人員，造成林男與曾男兩人皆遭燒燙傷送醫救治，全案目前由新北市警局海山分局朝向公共危險罪嫌偵辦，自焚原因則仍待進一步調查釐清。

據悉，林男到院後意識清楚，情緒激動，只有皮膚燒燙傷；曾男到院時也意識清楚，右腿後側燒燙傷，二人均無生命危險。

請繼續往下閱讀...

不堪火燒 撲向旁人

警、消調查，林男家住台北市，目前沒有工作，疑有精神問題；昨天傍晚五時四十分許赴中油板橋民族路加油站，在自助加油島假裝加油，隨即拔油槍自淋，再以打火機點燃，因不堪火燒疼痛，林男撲向一旁正在加油的曾姓保全員。

消防員也險遭波及

加油站員工見狀，趕緊拿滅火器滅火，由於新板消防分隊就在起火處對面，消防人員聞訊也到場拉水線灑水，此時林男竟又衝向消防員，被趕抵的警方及消防人員一起壓制。

隨後，消防救護人員緊急將林男與遭波及受傷的曾男送醫救治，警方於現場未發現有刀械或危險物品。

當時正欲加油的一名女騎士，事後心有餘悸，於社群PO文，並表達氣憤；她表示，下班時想去加油，看到有人身上著火，原本以為是單純意外，看到新聞後，才知是有人刻意傷害自己，還波及他人，而畫面一直於腦中重播，讓她心跳快、緊張、想哭。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

台北市林姓男子昨到新北市板橋台灣中油民族路加油站，到自助加油島取油槍自淋油自焚，波及曾姓保全員，隨後被壓制。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法