拍片假急救圖卸責 檢批毫無人性底限

檢方當庭痛批劉世惠（中）等人「以虐取樂」，毫無人性。（資料照）

台中七期豪宅前年十月爆發的凌虐命案，歷經連續五天國民法官審理，除發現死者許男有肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷，以及胃內容物嗆傷窒息等四大主因，再混合毒品作用致死，且於許男遭虐昏迷時，施暴者不僅未立即求救，反而拍攝影片、清理現場，甚至替許男戴上智慧手錶測心跳，自稱施救，卻缺乏任何專業處置，最終仍換不回一條寶貴性命。

經查，主嫌劉世惠與許男因請款、傳播小姐費用等金錢問題爆發衝突，劉夥同友人將許男拘禁在豪宅內，命令其全身赤裸、待在陽台，隨後輪番施暴，不僅鋁製球棒、榔頭、尖刀接連上陣，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙等，施以酷刑。

庭訊中曝光的對話內容更顯示，施暴者的心態十分冷血，曾對外誇口「不想太早玩死他」、「門牙被拔光、四肢都打斷了」，劉卻辯稱只是吸毒後與傳播小姐聊天吹牛，語氣誇張，試圖淡化犯行。檢方痛批，這些話語正凸顯其將暴力視為娛樂，毫無人性底線。

法醫：多重傷害疊加致死

法醫出庭作證指出，許男死因並非單一外傷，而是長時間重擊造成的肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷，再加上多種毒品交互作用，屬「多重傷害疊加致死」，即便外表未見大量骨折，體內器官早已嚴重崩壞，顯示凌虐強度與時間之長，令人髮指。

