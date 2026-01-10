台中豪宅凶殺案「以虐取樂」警友站副站長判無期

檢方當庭痛批劉世惠（中）等人「以虐取樂」，毫無人性。（資料照）

台中七期豪宅前年十月爆發震驚社會凌虐致死案，三十二歲博弈業者劉世惠因金錢與請款糾紛，夥同友人將任職助理許姓男子長時間拘禁虐殺，甚至錄影取樂，手段殘酷引發譁然。台中地院國民法庭昨日宣判，依私行拘禁凌虐致死罪判處劉無期徒刑，褫奪公權終身，兩名共犯分判十二年及十三年六月，可上訴。

請款問題喬不攏 撂人狠虐

檢方調查，劉世惠自二〇二〇年起聘僱許男協助處理事務，雙方因債務、傳播小姐費用及歷來請款問題累積嫌隙，二〇二四年十月十八日凌晨，劉糾集三十七歲友人劉季昀、十九歲員工石庭彰及一名林姓少年，在七期豪宅內要求許男留下，隨即展開長時間拘禁與毆打。

檢方指控，眾人持多種工具對許男施暴，並強迫其飲用含毒飲品，還在過程中拍攝影片取樂。法醫相驗指出，死者全身多處傷勢，死因與嚴重外傷引發的肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解及多重生理併發症有關，屬長時間反覆凌虐所致。

假冒警察 謊稱死者自殘

更引發社會譁然的是，劉世惠案發時身分竟為台中市警局第六分局警友站副站長，案發後劉等人未立即報案，反而清理現場、串證，甚至假冒警察身分對救護人員謊稱死者自殘，還拍攝假影片試圖誤導偵辦方向，犯後態度惡劣，事發後已遭警友站除名。

鼻酸 死者多次呼救無人停手

國民法官審理期間，檢方當庭勘驗被告自行錄下的凌虐影像，畫面中死者多次呼救卻無人停手，令在場人員鼻酸。公訴檢察官指出，劉世惠經精神鑑定心智狀態正常，犯行並非一時失控，而是長時間「以虐取樂」，將生命視為折磨對象，完全泯滅人性。

僅憑抄佛經拚減刑 被打臉

對於劉世惠在審理後期提出「抄佛經」作為悔過表現，檢方直言，相關行為發生於案發一年多後，未見實質彌補與賠償，難認為真誠悔悟，昨當庭對劉求處無期徒刑，國民法庭綜合犯行手段、犯後態度及對社會衝擊，從重判刑。

