20歲醋男 槍抵女友頭逼查閱手機

邱男不滿同居女友跟別的男生聊天，持槍抵女友頭，逼解鎖手機查訊息，女方趁隙報警起獲槍彈。（民眾提供）

邱姓男子不滿前同居女友與其他男生聊天，攜帶改造手槍衝去對方位於台南市安平區的租處以槍抵頭，逼她解鎖手機供查閱，女方趁隙報警，警方趕來查獲槍彈，台南地院將邱男判處六年徒刑。

恐怖情人判6年

邱男自稱向綽號「緯哥」男子取得改造手槍與子彈四顆，因懷疑女友與其他男生聊天，二〇二四年十月晚間攜帶改造手槍裝上子彈，到女友的租屋處外埋伏，見女方開門外出，要求她回屋談話，女方進屋後，邱從口袋拿出手槍，一手持槍抵住女方頭部，另一手壓制她坐在沙發上，要求解鎖手機查看內容，否則就要開槍打死她。

請繼續往下閱讀...

同日晚間九時許，女方趁邱男不備，偷按手機報警，員警到場時邱男逃離，警方在屋內扣得改造手槍及子彈四顆，槍彈送鑑定後，認定具殺傷力。

被告辯護人主張，案發時邱男未實際射擊或造成傷害，很難認定有具體風險，且邱男與女友已和解，希望能獲得原諒，邱男的犯罪動機在客觀上足讓一般人同情，請求減刑。

法官認為，邱男明知槍彈是違禁品，只因感情糾紛就持槍抵著對方頭部，對社會治安危害大，很難讓人同情，不適用刑法減刑規定，但考慮邱男坦承犯行、獲告訴人原諒，年僅廿歲，以觸犯槍砲罪量處五年十月徒刑、科罰金五萬元，強制罪量處八月徒刑，合併應執行六年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法