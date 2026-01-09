艦長非禮女少尉未遂 判4年半關定了

海軍一六八艦隊「鳳陽艦」時任上校艦長呂榮華非禮女上尉，被依強制性交未遂罪判處4年6月有期徒刑定讞。（資料照）

海軍一六八艦隊「鳳陽艦」時任上校艦長呂榮華，於七年前漢光演習前夕，與艦上軍士官至KTV歡唱飲酒後，以酒醉休息為由，將一名少尉女軍官帶到飯店開房間，趴在她身上親舔企圖硬上；案發後軍方將呂撤職和移送法辦，最高法院維持歷審判決，依強制性交未遂罪將呂男判刑四年六月定讞，須入獄。

鳳陽艦是一六八艦隊駐於東部海域反潛主力的濟陽級飛彈巡防艦，駐紮於基隆港。判決指出，時任艦長呂榮華與艦上八名軍官，二〇一九年五月間操練後，晚間至基隆市信一路KTV飲酒歡唱到隔天凌晨，眾人欲返回艦上，呂以帶酒醉的女軍官去休息為由，將她拉到附近飯店開房間。

請繼續往下閱讀...

進房後呂把自己衣服脫光，女方見狀躲進浴廁反鎖房門，傳訊息向輔導長求救，等待對方前來期間，她鼓起勇氣決定打開浴室門欲直接往外衝，但被全裸艦長一把抓住，壓制在床。

呂跨坐在她身上試圖硬上，女方哀求及用手擋住隱私部位，此時輔導長趕至飯店，請櫃檯打電話至房間，女少尉趁機接起電話，穿上衣服逃離房間，呂男才未得逞。未料隔天，艦長在艦上電工間又出手非禮女少尉。

被害人向輔導長傾訴險遭艦長侵犯的過程，之後正式向艦隊申訴，軍方將呂送辦及決議撤職、強制退伍。基隆地院認定，呂男身為海軍艦長，卻利用女部屬酒醉意圖性侵，判刑四年半，二、三審皆維持原判定讞。

輔導長想搓案 也勒令退伍

另一方面，中校輔導長一再勸說女軍官大事化小，提議她向艦長索賠十九萬元，若非申訴不可，就提電工間的事就好，莫提飯店的事；被害人不從，向上投訴全情。軍方依「怠忽職責」將陳記兩大過勒令退伍，陳打行政訴訟也敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法