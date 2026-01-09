為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鋁合金大廠股票淪壁紙想填坑／廷鑫顏德新詐1.2億 在押起訴

    2026/01/09 05:30 記者陳建志／台中報導
    廷鑫興業董事長顏德新，被依加重證券詐偽、財報不實及背信等罪起訴。（取自皇將科技臉書）

    廷鑫興業董事長顏德新，被依加重證券詐偽、財報不實及背信等罪起訴。（取自皇將科技臉書）

    台南大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業公司」，因財務危機股票已在二〇二四年十一月十九日終止上市。台中地檢署獲報，董事長顏德新二〇二三年十一月涉嫌謊稱還有十六億的存貨，使日傑公司信以為真，交付一億二千萬想購買股權卻被騙，檢方去年十二月前往顏男位於台中的住處和台南廠房搜索，將他聲請羈押禁見獲准，昨天依加重證券詐偽、財報不實及背信等罪將他起訴。

    謊稱有16億存貨騙現金

    台中地檢署去年底獲報，「廷鑫興業」五十七歲董事長顏德新涉嫌不法，由檢察官黃裕峯、陳東泰指揮新北市調查處、中檢重案支援中心檢察事務官及警政署保四總隊組成專案小組偵辦，經蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料後，去年十二月十一日執行搜索，訊後將顏男聲請羈押禁見獲准。

    中檢調查，顏男二〇二三年十一月卅日以不實財務資訊，佯稱擁有台幣十六億元存貨，使日傑公司誤信交付一億二千萬元想購買股權；但事後盤點，才發現現場僅有三、四百萬元庫存，顏男已將不法款項挪作清償其個人債務使用。

    檢方發現，顏男雖稱公司有十六億元存貨，但清查發現，二〇二三年八月一日起，公司台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，至今都未能提出合理說明及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及日傑等被害人的財產權益。顏男否認犯行，但檢察官認定他涉案明確，依加重證券詐偽、虛偽記載財務報告、背信等罪將他起訴。

    熱門推播