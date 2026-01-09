太子集團陳志被柬埔寨送中／在台45億黑資產 檢將聲請沒收

太子集團在台資產名車（見圖）、豪宅等共計45億餘元，檢偵結後將向法院聲請沒收不法所得。 （資料照，調查局提供）

涉及大規模跨國詐騙與洗錢活動的太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志日前在柬埔寨落網，已被遣送回中國。該集團將我國列為洗錢據點之一，我方從去年十一月至昨，共啟動七波掃蕩，已查扣利用不法所得購買的豪宅、名車等，合計逾四十五億元；台北地檢署指出，偵結後將向法院聲請沒收不法所得。

太子集團透過建立虛假情感關係或投資信任（殺豬盤）方式，誘導受害者投入加密貨幣至假平台，最終掏空資金，受害者遍及十多個國家，美國聯邦法院去年指控太子集團創辦人兼董事長陳志，涉犯電信詐騙和洗錢共謀罪；案件曝光後，該集團位於全球各地的藏匿點及贓款、證物也被當地司法機關進行查扣偵辦。

和平大苑豪宅11戶、48車位

2億山豬王等30多輛豪車

太子集團亦將眾多不法所得流入台灣台灣隱藏，包括集團成員花費三十八億餘元，購得和平大苑豪宅十一戶及四十八個車位，更購入三十多輛名車，當中包含市值兩億元的白色布加迪Bugatti Chiron「山豬王」、一．六億元的「馬王拉」法拉利LaFerrari等多輛限量跑車。

檢警調從在台核心成員下手，先拘提台灣主嫌王昱棠等廿五名集團成員偵辦，其中包含集團工程師、資訊人員及員工等人；接著追查OBU帳戶資金流向，三名台籍幹部被收押，再針對集團遊艇管理資金來源進行勾稽比對，約談管理者吳家宜等人，一步步釐清集團在台洗錢手法，並約談相關涉案人員到案說明，昨已是第七波行動。

刑事警察局表示，集團首腦陳志於在柬埔寨落網後，前天上午被遣回中國接受調查。據統計，檢警調查扣太子集團在台資產共計四十五億餘元，因屬不法所得，台北地檢署偵訊後，將向法院聲請沒收。

太子集團創辦人兼董事長陳志，日前被柬埔寨遣送回中國，中國官媒《央視》昨播出陳志被押抵中國的畫面。（取自央視）

