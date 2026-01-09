為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    消防署補助 租用免花大錢

    2026/01/09 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    衛星追蹤通訊裝置inReach，體積輕巧，可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。（取自消防署網頁）

    近年熱門山域吸引非常多的山友攀登，意外事故也激增，每年各地消防機關至少協助處理五百件以上的山域事故，耗費不少人、物力等搜救資源。消防署提醒，登山前請一定要做好自我安全管理及事前準備，強烈建議要攜帶「衛星定位設備」，萬一發生事故時，可大幅提高獲救機會。

    消防單位表示，民眾其實不用花很多錢去購買衛星定位設備，花一點點錢就可租用，目前消防署提供三個法人團體可租賃衛星定位設備，還可提供自行開發的「登山留守平台」守護登山者，三團體分別為：台灣登山教育推廣協會、愛陌生安全推廣協會、中華民國救助技術發展與諮詢協會。

    比如有團體在今年政府補助方案尚未確認前，一天租金也僅一百元，須租借三日起算，待補助確定後租金會更低，但租借需支付押金一萬兩千元。

    消防署統計，自山林開放以來，消防機關協助處理山域案件發生原因，發生最多的事故是「迷路」（約占四成四），以中高年齡及自組隊伍為最主要的事故族群，以及無專業領隊等；另則是中級山區為主要事故位置，推測其林相多為原始林貌，攀登路徑不明顯，氣候變化快及山區行動通訊不佳等環境因素。

    消防署也呼籲，萬一登山時不幸迷路，切勿驚慌嘗試下切溪谷，應牢記STOP等四口訣：「Stop：停下來，勿繼續走向不確定路」、「Think：思考可能出錯地方」、「Observe：觀察周遭可用資源及留意避開危險區域」、「Plan：分配糧食與水源，靜待等候救援」。

