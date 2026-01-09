下雪獨攀品田受困 靠救命神器獲救

新竹縣消防局搜救人員先架設繩索協助患者後撤到新達山屋休息過夜。（新竹縣消防局提供）

29歲新加坡男 裝備掉山谷

廿九歲新加坡林姓男子來台獨自攀登品田山斷崖途中，因不慎掉落裝備受困，所幸他使用衛星追蹤通訊裝置inReach求救回報位置，經新竹縣政府消防局搜救，昨天上午由空勤直升機順利將林男平安載運下山。

低軌衛星通訊器 一鍵求救

消防局表示，受困的林男自行攜帶inReach低軌衛星通訊器，能在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下，可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。

新竹縣政府消防局表示，六日晚間八點許接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，新加坡籍的林姓登山客登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。

消防局立即出動共五車十人前往救援，七日中午約十二點卅五分接觸林男，當時他的四肢有擦傷、身體虛弱，意識清醒，搜救人員架設繩索協助林男後撤到新達山屋休息過夜，昨天上午八點卅分申請空勤直升機將患者吊掛，並載往竹東河濱公園，九點廿四分由救護車後送至北榮新竹

分院。

手機沒訊號 仍可發送座標

消防局提醒，登山盡量結伴而行，若要獨攀應該做好「三項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；再來是一定要遵守原計畫的路線和時間；最後是要攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握登山者的狀況，以提升搜救機率和自身安全。

品田山被封為台灣「十峻」之一、「武陵四秀」之首，大崩壁山勢磅礡險峻，山頂視野遼闊，可眺望大霸尖山系列奇麗山景。武陵四秀往大霸尖山行程，不僅是國人登山界的指標性路線，也吸引國外山友不遠千里來台攀登。

29歲新加坡林姓男子獨攀品田山受困，所幸他利用自備的「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置，經新竹縣政府消防局搜救人員全力搶救，今天順利成功下山。（新竹縣消防局提供）

