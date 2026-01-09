海外設數百家紙上公司洗錢 第7波掃蕩太子集團 拘提11人

台北地檢署昨指揮警調兵分12路，第7波掃蕩太子集團。（資料照）

涉及龐大跨國詐騙與洗錢的太子集團創辦人兼董事長陳志，在柬埔寨落網後遣回中國；我國檢警調則持續掃蕩太子集團在台洗錢等犯罪，昨天兵分十二路發動第七波行動，拘提及約談與該集團合作設立海外紙上公司洗錢的匯致國際商務公司負責人盧冠安，以及太子集團在台核心幹部王昱棠的左右手賴榮駿、助理詹雯卉等十一人，漏夜偵訊中。

匯致國際商務負責人等 漏夜偵訊

專案小組調查，太子集團把境外黑錢洗進台灣主要有兩種方式，第一種是地下匯兌，第二種方式為設立境外公司以假交易方式，並利用「OBU（國際金融業務分行）帳戶把錢轉入台灣，原本由新加坡藉男子張剛耀負責，後來他疑「黑吃黑」侵吞集團九億資產後，改由王昱棠接手，透過已往銀行人脈找上盧男合作。

資金用假交易方式 買豪宅、名車

檢警調追查，該集團透過匯致等公司，在馬紹爾群島等海外國家設立數百家紙上公司，利用這些公司在台OBU帳戶，以借貸、提供管銷服務、提供博奕軟體設計服務等不實名目，以假交易方式把資金打入天旭、尼爾及台灣太子等集團在台開設的公司，用以購置豪宅、名車、發展線上博奕等用途。

台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處及刑事警察局，搜索盧男等人住處及匯致公司共十二處所，拘提及約談盧、賴、詹及太子集團旗下誠帷數位科技公司蘇姓負責人、澄映科技公司林姓負責人等十一人。專案小組自去年十一月迄今發動七波行動，已聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠等九人獲准。

