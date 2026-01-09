總統：中共培植黑幫為在台協力者 將介入我國每場選舉 威脅國安

總統賴清德昨出席調查局調查班第62期結業典禮致 詞表示，中國培植幫派成為在台協力者，介入選舉，嚴重威脅我國家與社會安全。（記者叢昌瑾攝）

法務部調查局昨舉辦調查班第六十二期結業典禮，蒞臨的總統賴清德表示，國家正面對境外敵對勢力嚴峻威脅，中共將介入未來每場選舉，且幫派組織成為中國培植的在台協力者，嚴重威脅我國的國家與社會安全。總統指示調查局長陳白立，同時勉勵一〇八名結業學員，未來一定要做好反統戰、反滲透、反併吞，以及全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦絕不寬貸。

期勉結業調查員 反統戰、反滲透

賴清德指出，國家除面對境外敵對勢力威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，以及選舉維安等重大挑戰；國際社會不斷提醒，年底九合一選舉、二〇二八總統大選，甚至以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，而且會應用新興科技、人工智慧技術介選，希望調查局將此工作列為重要事項辦理。

賴清德說，要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作，沒有主權，台灣將失去一切，沒有民主，台灣將失去存在價值，要為守護主權，建構完整民主防衛機制，凝聚社會團結與信任。

持續掃蕩黑幫 嚴懲嚴辦絕不寬貸

他也表示，幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑、金、槍、毒、詐、暴力犯罪，甚至是中國培植的在台協力者，已嚴重威脅國家與社會安全，故務必發揮專業知能與行動，全力掃蕩黑幫。

此外，總統強調詐騙是全民公敵，更是世界各國重大治安挑戰，掃蕩詐騙工作除客觀數據，更重要的是讓人民有感，才是首要目標；他也期勉調查官全力肅貪，不分黨派，無論何人只要有證據，依法查辦到底，若無明確證據，也必須注意公權力行使，務必以勿枉勿縱的原則辦理。

