    首頁 > 社會

    苗栗龍鳳漁港1.2噸漁船整艘被偷

    2026/01/08 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗龍鳳漁港上千公斤漁船被竊，竊嫌利用吊車將漁船偷走。 （民眾提供）

    賊用吊車從港邊吊走 釣友眼尖助尋回

    苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港一位漁民六日早上要出海捕魚時，發現去年三月才購買、賴以維生的一．二噸漁船竟不翼而飛；漁民除報警處理，也上網PO文懇請協尋。竹南警方於六日下午受理漁民報案後不久，接獲電話通知，漁船在新竹縣竹北市新月漁港偏僻處被釣友發現，於六日晚間將漁船拖回。警方掌握竊嫌利用吊車將漁船偷走，循線追緝中。

    漁民報警 PO文協尋

    被害漁民說，被偷的漁船重達一千兩百公斤、船長七公尺、寬兩公尺，但整艘船被偷走真的讓人傻眼。對於順利找回支撐家中經濟的漁船後，他也在網路社群致謝，感謝大家幫忙。

    船名遭塗銷掩蓋

    竹南警方調查，犯嫌於六日凌晨兩點多駕駛報失竊的拖吊車至龍鳳漁港，將漁船吊走後逃逸，全案已報請苗栗地檢署指揮偵辦中。據了解，犯嫌偷走漁船後，還用油漆把船身上的船名塗銷掩蓋，但在新月漁港一帶遇到海巡人員後逃逸。

    龍鳳漁港漁民得知此「偷漁船」的消息，都感到不可思議，表示，過去頂多聽到漁船引擎被偷拔，但整艘船被偷可以說是第一次聽聞。

