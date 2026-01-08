為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開走前妻車7年 判還車 再賠115萬

    2026/01/08 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    男子霸占前妻車挨告，法院判還車，再賠一一五萬，足購買一輛 百萬豪車。圖為示意圖，與本新聞無關。（記者顏宏駿攝）

    前夫常違規害她繳罰鍰 女提告

    彰化縣一對經營連鎖茶飲的夫妻協議離婚後，男方把登記在前妻名下的汽車開走逾七年，牌照稅、燃料費都由前妻繳納，糟糕的是他又常違規，前妻已繳六千多元罰鍰，擔心新修訂的交通違規記點制度，會造成自己駕照被吊扣或吊銷，遂向彰化地方法院提起民事「返還汽車」與「不當得利」告訴，法官判決前夫應還車，還要再給付前妻一一五萬餘元，這筆錢足以買一輛百萬新車。

    這對夫妻原本擁有兩間連鎖茶飲店，二〇一七年離婚後，茶飲店也結束營業，雙方達成子女監護權與財產分配協議，但卻有一輛由男方使用的轎車，離婚之前就登記在前妻名下，買車時的車款，還是由前妻的婆家支付車款，離婚後男方認為，「車子為我所有」，因此直接開走轎車、占為己用。

    女方當時沒阻擋，不料，離婚後卻頻頻收到前夫的違規罰單，總罰鍰為六七二〇元，女方提起民事訴訟時強調，前夫違規行為已影響她的權益，包括多次代繳罰單，還要擔心交通法規記點制度，會導致她的駕照被吊銷或吊扣。

    女方主張，前夫無權站她的車，前夫應比照市場租車每月二萬八千餘元的租金行情，共計占有八十八個月，應給付她「不當得利」二四五萬餘元。

    男方答辯說，離婚協議中包含前妻把車贈與他，且二〇一九年前妻傳訊息催促他趕快過戶，他回答「這台車原本就是我的」，前妻當時沒有說什麼，可見前妻默許這個事實。

    彰化地院審酌男方提出的訊息，認定證明力不足，女方並無明確贈與轎車的表示，判決這輛車應返還女方；至於不當得利，法院認女方請求合理，但每月二萬八千餘元租金太高，逾五年的租金行情應打七折，再加上女方墊付的罰鍰與稅金，判決男方應給付女方一一五萬餘元，可上訴。

