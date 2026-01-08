為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    助藏傅崐萁管家 律師移付懲戒

    2026/01/08 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    傅崐萁男管家李慶隆去年到調查局投案，檢察官諭令一百萬元交保 ，限制住居並配戴電子腳鐐。 （資料照）

    傅崐萁男管家李慶隆去年到調查局投案，檢察官諭令一百萬元交保 ，限制住居並配戴電子腳鐐。 （資料照）

    藏匿人犯 北檢認定違反律師法

    檢調去年三月偵辦國民黨立院黨團總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的管家李慶隆台中住處後，李失聯被通緝。同年五月才投案。檢調追查，傅崐萁御用律師張睿文協助李慶隆躲藏，涉藏匿人犯罪。台北地院判處張有期徒刑八月，緩刑五年，並須向公庫支付一二〇萬元，台北地檢署認為，張睿文行為已違反律師法、律師倫理規範，昨移付懲戒。

    張睿文判8月 緩刑5年

    台北地檢署去年三月十一日搜索李慶隆位於台中的住處後，李就失聯，同年檢調人員前往花蓮搜索，通知、傳喚李慶隆均未現身，北檢於同年五月發布通緝。

    檢調追查，第一波搜索隔日深夜十一時許，張睿文就搭著李慶隆的汽車到其律師事務所外。李先將車牌卸下，再依照張女引導，把車子停放在其指定的停車格內。張女事後更以「表弟」北上找工作為由，找來房仲幫忙租屋，供李入住套房，藏於屋中。

    檢方去年五月初，搜索張女事務所後，諭令五十萬元交保，並對李發布通緝。相隔八天，李跑到調查局投案，檢察官則諭令一百萬元交保，限制住居並配戴電子腳鐐。

    檢察官偵訊後，依涉藏匿人犯罪將張女起訴，並建請量處八月徒刑；台北地院考量她在審理期間，改口認罪，請求緩刑，判張女八月徒刑、緩刑五年。台北地檢署認為張違反律師法、律師倫理規範，將張移付懲戒。

