收養成年人 除了親情 還要正當理由

蔡姓叔叔想收養成年的姪子，生父母也同意，但法院一審認為收養理由不充足而駁回，抗告至二審後，家調官的記載顯示叔姪關係如父子，才裁准收養。律師陳佩琪表示，民法對成年收養除了親子真意，還要考慮是否有正當理由，以排除成年收養有規避法律的目的；以蔡姓叔姪案來說，一審時只提及沒有小孩、想有人送終，比較不像「正當理由」，與民法收養制度目的有落差。

陳佩琪說，成年收養除雙方合意，還要拿出親情與共同生活的證據，例如長期照護、陪伴就醫，或著在重要決定上扮演親子角色等，才能說服法院收養有必要性。

以民法第一〇九七條之二的規定來看，若違反三種大方向規定，法院就該駁回收養認可。第一是想靠收養逃避原本依法要做的事，例如扶養義務。第二是收養後會害到生父母，例如讓生父母在扶養或其他權利上受影響；第三是其他重大理由，可看出收養不是為了建立親子關係，有其他目的，法官會看動機與生活事實整體判斷為準。

例如蔡姓叔姪，叔叔起初以沒小孩、想有人送終，不但看不出親子關係如何，可能也讓法官無法判斷收養目的，所幸叔姪抗告，具體提出生活細節、如何以親子方式共同生活等，才逆轉裁定認可收養。

陳佩琪說，除了親子的真實關係，還要考慮收養的正當理由，例如有些人可能會意圖藉此免除對生父母的法定義務，找人認養，會被認為對本生父母不利，又或者是透過收養來節稅、繼承遺產，或有其他重大事由違反收養目的，甚至一些例子是外配的孩子，會透過認養取得國籍等，這些法院都不會認可。

