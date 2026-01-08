姪開心包紅包給叔叔 成年收養 二審逆轉過關

台南地院二審認為，叔姪二人的感情親如父子，裁准收養。（資料照）

收到紅包 叔叔逢人就說

蔡姓叔叔沒有孩子，想收養姪子，被法院一審駁回，但家庭調查官記下姪子到飲料店打工後的首次過年，就包紅包給叔叔，叔叔則開心地逢人就說等兩人溫馨互動細節；台南地院二審認為，叔姪二人的感情親如父子，裁准收養。

家調官記下親如父子細節

叔姪二人在去年五月間簽書面收養契約，取得被收養人生父、生母同意，向法院聲請收養。南院一審法官認為，成年收養除了要符合民法規定，還要審認是否真的有建立親子關係，避免有脫離法令的問題。

一審調查時，叔叔認為自己未婚無子女，希望晚年有人陪伴照顧並送終，而且他與姪子各住相鄰門牌；姪子出庭說，收養的想法是祖母先提出的構想，自幼與生父母同住至今，孝親費也給生父母。一審認定，叔姪二人欠缺共同生活與扶持依靠，互動多停留在叔姪身分，裁定駁回。

收到結果後，叔姪都提起抗告，主張兩戶雖門牌分開，但屋內樓層相通，實際長年同居，日常一起用餐聊天、一起玩撞球，姪子會接送叔叔外出與回診。詳予調查了解情況的家調官報告還記載，姪子談到以前在飲料店打工的第一年，過年第一次包紅包給叔叔，金額雖然不多，但叔叔非常開心，走到哪都和朋友提起此事，讓他感受「叔叔就是父親」的角色。

南院二審合議庭採信家調官的結論，認為叔姪兩人相處緊密、有情感依附，收養目的在使既有的父子關係取得法律身分，繼承只是收養後自然結果。

此外，從調查報告來看，這個案件很難認定是有免除法定義務、對本生父母不利的其他目的，依此廢棄原裁定，認可收養，聲請與抗告程序費由兩人負擔。

